Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы, начальника его охраны – к 10: детали дела

Подольский районный суд Киева вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его соратнику – экс-заместителю начальника Управления государственной охраны Украины Константину Кобзарю. Янукович приговорен к 15 годам лишения свободы, а Кобзарь – к 10 годам.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По решению суда, Янукович признан виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательстве к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Кобзарь осужден за организацию незаконной переправки лиц через границу и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Следствие доказало, что 23 февраля 2014 года Виктор Янукович в сговоре с тогдашним начальником Службы безопасности президента и представителями РФ организовал незаконное воздушное пересечение границы. Тогда вместе с ним страну покинули не менее 20 человек из близкого окружения и военнослужащих УГО.

Бегство происходило с помощью трех российских военных вертолётов. Они вылетели из окрестностей села Урзуф в Донецкой области к военному аэродрому в городе Ейск (РФ), затем переместились в Анапу, а оттуда – на военном транспортном самолете к аэродрому "Гвардейское" в Крыму.

Там он убеждал своих телохранителей из УГО изменить присяге и переходить на сторону России. Часть из них согласились и со временем вместе с Януковичем на морском судне прибыли в Россию.

Весь план побега курировали сотрудники федеральной службы охраны России и военные Южного округа. Отмечается, что маршрут согласовывали на самом высоком уровне – лично с президентом России.

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia – при отсутствии обвиняемых, которые скрываются от украинского правосудия. Специальное досудебное расследование проводило Государственное бюро расследований.

Стоит отметить, что в январе 2019 года Янукович уже приговорен к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.

Кроме того, в рамках дела о бегстве Януковича подозрение в дезертирстве было объявлено еще 15 бывшим работникам Службы безопасности Президента.

Напомним, сын беглого президента Виктора Януковича получил гражданство страны-террориста России. Кремлевские пропагандисты утверждают, что смена гражданства Александра Януковича подтверждается соответствующими документами.

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