Взятки и давление на бизнес: какие меры пресечения суд избрал чиновникам СБУ и посреднику

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 18 марта избрал меры пресечения заместителю начальника УСБУ в Ривненской области, заместителю начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и гражданскому лицу-посреднику. Всех их подозревают во взяточничестве. По данным следствия, должностные лица СБУ организовали схему давления на бизнес с целью незаконного обогащения.

Об этом сообщили на официальной странице ВАКС. Как пишет "Суспільне", фигуранты дела – заместитель начальника УСБУ в Ривненской области Игорь Брика, заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Олег Токарчук и гражданский, который мог быть посредником, Андрей Авдиевский.

По материалам дела, вероятные организаторы коррупционной схемы через посредника требовали 620 тысяч долларов США с руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса. За эту сумму чиновники СБУ якобы обещали бизнесмену закрыть уголовное производство, начатое в отношении его компании ранее.

Что известно о мерах пресечения

Прокуроры просили для всех фигурантов меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 25 миллионов гривен.

В итоге к Токарчуку ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 998 400 грн. Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Также Токарчук обязан не выезжать из Киева, отказаться от общения со свидетелями, сдать паспорта и носить электронный браслет.

По данным следствия, именно Токарчук для посредничества привлек гражданское лицо – Авдиевского, который коммуницировал с бизнесом и координировал передачу наличных

К Авдиевскому, подозреваемому в пособничестве, применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог – 998 400 грн. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В случае внесения залога Авдиевский обязуется прибывать в суд, не выезжать из Киева, не общаться со свидетелями и носить электронный браслет.

Известно, что Андрею Авдиевскому инкриминируют соучастие в получении неправомерной выгоды – ему якобы передавали деньги. По материалам дела, это были отдельные две передачи по двум отдельным эпизодам.

К Брике применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 мая 2026 года. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 998 400 грн.

Сам Брика свою вину не признал. По словам его адвокатов, следствие не предоставило доказательств, что именно их подзащитный имел отношение к вымогательству и получению взятки.

Защитники также доказывали, что содержать Брику в СИЗО нельзя из-за проблем со здоровьем. Сведения о его состоянии рассматривались в закрытом режиме без журналистов.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачило коррупционную схему с участием двух заместителей начальников областных управлений ведомства – Киева и Ривненской области, которых подозревают в вымогательстве крупной взятки от предпринимателя в сфере янтарного бизнеса. Чиновников и их посредника задержали 16 марта во время передачи части неправомерной выгоды.

Уже на следующий день задержанным должностным лицам СБУ, которые организовали схему давления на бизнес с целью незаконного обогащения на сотни тысяч долларов, сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всем троим инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, а посреднику – еще и соучастие в преступлении.

