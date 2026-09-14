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Взрывы на складах боеприпасов в селе Мила: подозреваемый сотрудник СБУ вышел под залог в полмиллиона грн – медиа

Дарья Дурова
Расследование
2 минуты
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Мила после атаки РФ и детонации на складе
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Руководитель одного из подразделений обеспечения Службы безопасности Украины, фигурант расследования взрывов на складе боеприпасов недалеко от села Мила на Киевщине, вышел из СИЗО под залог. Его размер — 499 200 гривен.

Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили украинские медиа. "Вышел на прошлой неделе", – цитирует своего собеседника в правоохранительных органах одно из СМИ.

Отметим, что сотрудник СБУ подозревается в бездействии военных властей, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следствие утверждает, что именно этот фигурант отвечал за обустройство и функционирование склада артиллерийских боеприпасов недалеко от населенного пункта.

"Установлено, что при принятии решения о размещении склада в помещении бывшего овощехранилища он не принял всех мер контроля за безопасностью хранения взрывчатых веществ и боеприпасов. Кроме того, склад был незаконно размещен вблизи жилой застройки. Помещение не только не соответствовало требованиям к складам вооружения, но и его размещение не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Также должностное лицо не приняло мер по минимизации рисков одновременного уничтожения противником большого количества боеприпасов", – заявили в ГБР.

Десятки людей погибли в результате детонации

Войска РФ обстреляли указанный объект дронами 28 августа этого года. Там началась детонация боеприпасов и крупный пожар, который перекинулся на соседние помещения.

В результате инцидента погибли 35 людей. Более 20 человек пострадали, среди них двое детей, полицейские и спасатели.

Кроме того, повреждены 191 частный жилой дом, 14 многоквартирных домов, полицейский участок, гаражи, ресторан, пансионат для пожилых людей, магазин и логистический центр, а также 24 машины, в том числе служебное авто полиции и пожарный автомобиль.

Село Мила после взрывов на складе боеприпасов.
Село Мила после взрывов на складе боеприпасов.
Село Мила после взрывов на складе боеприпасов.
Село Мила после взрывов на складе боеприпасов.

Как писал OBOZ.UA, одними из первых на место взрыва боеприпасов после появления вражеского дрона в селе Мила Киевской области прибыли спасатели. Сотрудники ГСЧС во время взрывов направляли машины в сторону безопасной зоны, обходили дома, эвакуируя людей.

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