Взрывы на складах боеприпасов в селе Мила: подозреваемый сотрудник СБУ вышел под залог в полмиллиона грн – медиа

Руководитель одного из подразделений обеспечения Службы безопасности Украины, фигурант расследования взрывов на складе боеприпасов недалеко от села Мила на Киевщине, вышел из СИЗО под залог. Его размер — 499 200 гривен.

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Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили украинские медиа. "Вышел на прошлой неделе", – цитирует своего собеседника в правоохранительных органах одно из СМИ.

Отметим, что сотрудник СБУ подозревается в бездействии военных властей, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следствие утверждает, что именно этот фигурант отвечал за обустройство и функционирование склада артиллерийских боеприпасов недалеко от населенного пункта.

"Установлено, что при принятии решения о размещении склада в помещении бывшего овощехранилища он не принял всех мер контроля за безопасностью хранения взрывчатых веществ и боеприпасов. Кроме того, склад был незаконно размещен вблизи жилой застройки. Помещение не только не соответствовало требованиям к складам вооружения, но и его размещение не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Также должностное лицо не приняло мер по минимизации рисков одновременного уничтожения противником большого количества боеприпасов", – заявили в ГБР.

Десятки людей погибли в результате детонации

Войска РФ обстреляли указанный объект дронами 28 августа этого года. Там началась детонация боеприпасов и крупный пожар, который перекинулся на соседние помещения.

В результате инцидента погибли 35 людей. Более 20 человек пострадали, среди них двое детей, полицейские и спасатели.

Кроме того, повреждены 191 частный жилой дом, 14 многоквартирных домов, полицейский участок, гаражи, ресторан, пансионат для пожилых людей, магазин и логистический центр, а также 24 машины, в том числе служебное авто полиции и пожарный автомобиль.

Как писал OBOZ.UA, одними из первых на место взрыва боеприпасов после появления вражеского дрона в селе Мила Киевской области прибыли спасатели. Сотрудники ГСЧС во время взрывов направляли машины в сторону безопасной зоны, обходили дома, эвакуируя людей.

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