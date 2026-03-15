'Выявлен ряд российских контактов': в СБУ объяснили задержание сотрудника НАБУ

Вечером, 15 марта, сотрудники Службы безопасности Украины на блокпосту возле Сум задержали работника НАБУ. Об этом сообщили в бюро.

Позже в СБУ рассказали детали этого инцидента. Там отметили, что у задержанного чиновника, в частности, был обнаружен ряд российских контактов. Кроме того, сотрудник НАБУ не назвал место своей работы.

В подтверждение личности мужчина показал лишь страницу из приложения Дія.

"Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ, задачей которых является выявлять подозрительных лиц, направляющихся в прифронтовой регион, инициировали усиленную проверку указанного мужчины", – добавили правоохранители.

Что предшествовало

Вечером, 15 марта, в НАБУ сообщили, что сотрудники СБУ задержали сотрудника Национального антикоррупционного бюро. Это произошло на блокпосту у въезда в город Сумы.

Напомним, что в июле 2025 года Служба безопасности и Офис генерального прокурора Украины в Киеве задержали "крота" ФСБ РФ в рядах Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Им оказался работник элитного, закрытого подразделения "Д-2", которого курировал предатель Дмитрий Иванцов – соратник президента-беглеца Виктора Януковича.

Также напомним, что вот уже три с половиной года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не может закончить рассмотрение скандального дела Сергея Кузьминых, которого обвинили в злоупотреблении влиянием. В январе 2022 года народного депутата от "Слуги народа" поймали на получении 558 тысяч гривен. Нардеп и его защитник по очереди не появляются на заседания: судя по всему намереваясь дождаться, чтобы истек срок давности.

