"Вы меня бесите, украинки": в Милане водительница такси набросилась на пассажирок из-за языка. Видео

В Милане произошел инцидент с участием водительницы такси и украинок, который вызвал возмущение в соцсетях. Пассажирки заявили об агрессивном поведении водительницы по окончании поездки из-за того, что они разговаривали на украинском языке.

Видео дня

Компания-перевозчик уже отреагировала на жалобу и пообещала провести проверку. Об этой истории рассказала украинка Анна Данилюк в соцсетях.

Конфликт после поездки

По словам Анны, инцидент произошел во время поездки сервисом Bolt в Милане. Она вместе с подругами общалась между собой на украинском языке, не вступая в контакт с водительницей на протяжении всего маршрута.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Конфликт возник уже в конце поездки, когда одна из пассажирок поблагодарила водителя. В ответ женщины услышали оскорбления, нецензурную лексику и увидели агрессивные жесты.

По словам пострадавших, на видео, которое они успели зафиксировать, попала лишь часть конфликта — до этого, утверждают они, было гораздо больше оскорбительных высказываний.

В частности, водительница позволяла себе грубые высказывания в адрес украинок и унизительные оскорбления, что и стало причиной обращения в службу поддержки.

Реакция компании

В ответ на жалобу в Bolt заявили, что считают описанную ситуацию недопустимой. В компании отметили, что понимают, насколько шокирующим и неприятным мог быть такой опыт для пассажирок.

Представители сервиса попросили заявительницу предоставить дополнительные данные о поездке для идентификации случая и пообещали провести тщательную проверку инцидента.

Возмущение из-за языковой нетерпимости

Пострадавшие отмечают, что их особенно поразил сам факт агрессии из-за использования украинского языка в сфере обслуживания. Они подчеркивают, что подобное поведение недопустимо, особенно в 2026 году, и не должно оставаться безнаказанным.

В настоящее время ожидается результат внутренней проверки компании в отношении действий водительницы.

Напомним, в польском городе Гдыня неизвестный мужчина жестоко избил 40-летнюю гражданку Украины. Нападение произошло после того, как она начала записывать голосовое сообщение на украинском языке. Лишь 1 августа нападавшего задержали. При этом польская полиция заявляет, что на данный момент нет доказательств того, что преступление было совершено на почве национальной ненависти.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за её происхождения. Агрессивный гражданин в автобусе пристал к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в её адрес и требовал, чтобы она уезжала обратно в Украину.

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