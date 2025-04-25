Вступил в ряды 'Единой России': в Херсонской области будут судить предателя, который работал на оккупантов

В Херсонской области будут судить изменника, который сотрудничал с оккупантами с 2023 года. Мужчина вступил в ряды партии "Единая Россия" и впоследствии стал депутатом.

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Об этом сообщает проект "Хочу к своим". Приспешнику РФ "светит" до 15 лет ограничение свободы.

"На Херсонщине будут судить жителя региона, который добровольно присоединился к оккупационным властям. Следствие установило, что в августе 2023 года мужчина вступил в партию "Единая Россия", а уже в сентябре - стал депутатом так называемой "Херсонской областной думы первого созыва"", - говорится в сообщении.

Находясь в составе так называемого "комитета по аграрной политике", предатель занимался разработкой и согласованием нормативных документов, отвечавших интересам России. Кроме того, он проводил работу среди местного населения, пропагандируя оккупационные власти и дискредитируя законные украинские органы.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий ответственность за добровольное занятие должности в незаконных органах, созданных государством-агрессором.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за сотрудничество с российскими оккупантами. Предатель работал на оккупационную администрацию в Геническе и выполнял управленческие функции в сфере ЖКХ. Также его лишили права в течение 15 лет занимать должности в органах власти, местного самоуправления, правоохранительных структурах и сфере предоставления публичных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области очередного коллаборанта приговорили к лишению свободы за пособничество государству-агрессору. В июне 2022 года он во временно оккупированном Херсоне вызвался работать в интересах оккупантов.

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