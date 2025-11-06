Впервые в истории Украины: оккупант РФ получил пожизненный срок за расстрел защитника ВСУ

Суд назначил пожизненное заключение военному РФ, который в январе 2024 года расстрелял пленного защитника ВСУ на Запорожском направлении. Приговор объявили по результатам расследования, которое велось в сотрудничестве СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

Видео дня

Об этом заявили в Службе безопасности Украины и Нацполиции, отметив, что речь идет о первом таком приговоре за расстрел военнопленного. В сообщении указано, что следователи обработали значительный массив доказательств и привлекли показания сослуживцев задержанного.

"Суд признал установленные факты достаточными для пожизненного наказания", – подчеркнули в ведомствах.

Новые данные следствия

Расследование установило, что осужден – 27-летний гражданин РФ Дмитрий Курашов. До войны он уже имел судимость за кражи, а в ноябре 2023 года согласился подписать контракт с минобороны РФ в обмен на амнистию. После этого его включили в штурмовой отряд "Шторм-V" в составе 127-й мотострелковой дивизии.

6 января 2024 года он вместе с другими оккупантами атаковал позиции украинских защитников возле поселка Приютное. Во время боя Курашов расстрелял украинского воина, который потерял боекомплект и сдался в плен. Следствие подтвердило, что оккупант совершил прицельные выстрелы из автомата Калашникова в упор.

Обстоятельства преступления

Украинский защитник погиб на месте от полученных ранений. В тот же день Силы обороны выбили захватчиков с позиций и взяли в плен Курашова вместе с четырьмя его товарищами – они стали единственными выжившими в группе.

На основе собранных военной контрразведкой и следователями СБУ доказательств суд признал Курашова виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство обеспечивала Запорожская областная прокуратура.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ, который корректировал вражеские удары по Краматорску. Фигурантом оказался 32-летний наркозависимый из прифронтового города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!