Призывал врага захватить город: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал российские удары по Краматорску. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента российской ФСБ, который корректировал вражеские удары по Краматорску. Фигурантом оказался 32-летний наркозависимый из прифронтового города.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 5 ноября. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заданию ФСБ он корректировал авиационные и артиллерийские удары рашистов по Краматорску", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, мужчина привлек внимание российских спецслужб после того, как в Telegram-каналах распространял сообщения с призывами к "освобождению" райцентра оккупантами.

Получив инструктаж от представителей ФСБ, он начал собирать разведданные о расположении запасных командных пунктов и блокпостов украинских военных, а также следил за движением колонн Сил обороны в направлении фронта.

Для сбора координат агент ежедневно совершал обход прифронтовых территорий и фиксировал нужные геолокации на свой смартфон, после чего отправлял информацию куратору, личность которого уже установили правоохранители.

Контрразведка СБУ задокументировала его противоправную деятельность и задержала предателя по месту жительства. Вместе с тем правоохранители провели спецмероприятия для обеспечения безопасности украинских позиций и маршрутов передвижения военных.

Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала информатора страны-агрессора, который расставлял "видеоловушки" на "Укрзализныце". Предателем оказался 18-летний житель Кременчугского района. Фигурант попал в поле зрения врага, когда искал легких денег в Telegram-каналах.

Как писал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары на юге Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

