Возглавлял ВСК: журналисты узнали, что объединяет нардепа Кучеренко и фигурантов дела 'Мидас'

В 2024-2025 годах в Верховной Раде действовала временная следственная комиссия, в задачи которой входило расследование нарушений в системе управления стратегическими энергетическими предприятиями. Ее возглавлял первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко. Этот народный депутат мог контактировать с фигурантами дела "Мидас" Игорем Миронюком, Дмитрием Басовым и Александром Цукерманом.

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По крайней мере, так считают журналисты "Схем", которые ссылаются на очередные фрагменты "пленок Миндича" и соглашение о продаже Кучеренко недвижимости в Киеве. Сам Кучеренко говорит, что очередное расследование журналистов "базируется на одном предположении, одном ложном утверждении, одном искаженном факте и сообщении о перепичке".

В чем суть

ВСК, которую возглавлял народный депутат, среди прочего, исследовала работу "Энергоатома", но коррупции на этом предприятии не обнаружила и "в основном критиковала "Укрэнерго". К тому времени Владимира Кудрицкого уже уволили с должности "Укрэнерго".

Заинтересованным в увольнении Кудрицкого, в частности, называли Германа Галущенко, который в то время возглавлял Министерство энергетики Украины. Как отметили в "Схемах", поддержка Галущенко прослеживалась и в заявлениях Кучеренко. В частности, народный депутат критиковал расследование детективами НАБУ дела "Мидас".

Как сообщал OBOZ.UA, Кучеренко еще весной заявлял, что ситуация вокруг так называемого "Миндичгейта" может быть частью информационно-политической конструкции давления на высшее руководство государства.

Но будучи министром, Галущенко якобы способствовал компании бизнесмена Николая Зиско в занятии монопольных позиций на рынке. Этот предприниматель связан с семьей Кучеренко, утверждается в расследовании журналистов.

Пленки Миндича

Отдельно "Схемы" ссылаются на необнародованные ранее фрагменты разговоров, записанных в рамках операции "Мидас". Согласно этим записям на "пленках Миндича", через Кучеренко фигуранты дела Игорь Миронюк и Дмитрий Басов "могли влиять на законодательные инициативы, и, вероятно, давили на органы контроля".

В качестве подтверждения "Схемы" цитируют фрагмент записи, как фигуранты дела "Мидас" обсуждают свои возможности решить свою проблему через Кучеренко.

Так или иначе, журналисты также цитируют самого Кучеренко, который отрицает и знакомство с фигурантами, и тем более какие-то дела с Миронюком и Басовым.

"Точно не обращались... Я не понимал, кто это до последнего момента. Никаких просьб от них я не получал. Соответственно, ничего по их просьбе не делал, не мог и не стал бы делать", – отмечает депутат.

Недвижимость в Киеве

Также "Схемы" утверждают, что в 2016 году Кучеренко по поручению своей жены продал семье Цукерманов элитную квартиру в Киеве. Впоследствии, по данным НАБУ, в том же доме подозреваемые по делу коррупции в энергетике обустроили один из бэк-офисов, где "собирали деньги для передачи высокопоставленным чиновникам".

В расследовании в вину депутату ставят тот факт, что недвижимость Кучеренко продал по цене, "которая может быть заниженной минимум вдвое" (ведь квартира расположена в центре Киева, в здании, которое является памятником архитектуры".

Депутат не отрицает продажу собственного жилья, но объясняет "скидку" в цене "плохой ситуацией на рынке" и отсутствием талантов продавца.

Что говорит депутат

В сети Кучеренко говорит, что знал о подготовке "расследования", но "не имел никаких иллюзий или опасений относительно характера и содержания этого материала".

"Но должен признать – несмотря на очевидную отработку заказного материала, похоже, журналисты все же смогли остановиться на уровне плинтуса, ограничившись несколькими намеками и предположениями. Расписать большой текст, начитать его на видео с драматическими интонациями, но в сухом остатке базироваться на одном предположении, одном ложном утверждении, одном искаженном факте и сообщении о перепичке – как по мне, не очень мощно", – считает депутат.

Кучеренко также обещает "применить в ближайшее время все соответствующие адекватные действия со своей стороны по отношению к организаторам и исполнителям этого заказа".

Он также предложил редакции "Схем" "организовать полноценное интервью на тему так называемого "расследования".

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