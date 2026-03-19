Дело 'Мидас': Кучеренко заявил о политическом давлении из-за НАБУ и САП

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что ситуация вокруг так называемого "Миндичгейта" может быть частью информационно-политической конструкции давления на высшее руководство государства.

Об этом он сказал, комментируя деятельность Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Не потому что я в "Батькивщине" и у Юлии Владимировны свои отношения с НАБУ и САП. А, к большому сожалению, как очень опытный человек с опытом констатирую: все, что наделали – информационная политическая конструкция для давления на высшее руководство государства с целью чего-то там. Чего? Поживем увидим. С целью принуждения к какому-то решению – это моя гипотеза. Принуждения к решению Зеленского и тех депутатов, которые по 5 тысяч долларов берут и их там где-то ловят. Уже семь десятков депутатов таких, набрали."

По словам депутата, несмотря на публичный резонанс, пока отсутствуют достаточные юридические основания для окончательных выводов.

"Пусть доказывают – если вина будет доказана, никто не сможет сказать ни слова. Но учитывая даже их ангажированность, их пиар, театральность всех этих замечательных НАБУ и САП, я не вижу пока юридического предмета, о котором мы говорим", – отметил он.