Воевал против Украины и пытался сбежать в ЕС: тюремный приговор получил соратник террориста Гиви

В Украине осудили боевика из группировки "Сомали", который воевал против ВСУ, а затем пытался бежать в Евросоюз. Его задержали на Волыни, когда он уже готовился к выезду за границу.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Отмечается, что предателя задержали в октябре 2025 года.

Воевал за оккупантов и штурмовал Донецкий аэропорт

По данным следствия, осужден – житель Донецка, который еще в 2015 году присоединился к пророссийскому подразделению "Сомали". Этой группировкой руководил известный боевик Гиви (Михаил Толстых).

В рядах оккупантов он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранения. После этого был "списан" из вражеского подразделения.

Притворился переселенцем и пытался сбежать

Как установило расследование, предатель приехал на Волынь под видом переселенца. Он хотел оформить украинский загранпаспорт и выехать в Европу на основании имеющейся вследствие ранения инвалидности (у него ампутирована одна из конечностей).

Вражеского приспешника задержали в одном из отелей в Ковеле, откуда он планировал побег. В номере нашли российские паспорта, документы так называемой "днр", военный билет и шевроны российских войск.

Приговор суда

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

С учетом сотрудничества со следствием он получил 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине бросили за решетку коллаборанта из Запорожья. Он работал в рядах оккупационного "мвс рф" на временно захваченной части области.

