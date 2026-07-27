Во Львове мужчина с ножом напал на митингующих, его задержали: что известно. Фото

В понедельник, 27 июля, во Львове состоялся очередной митинг в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Во время него на активистов попытался напасть мужчина с ножом.

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Его задержали, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает NV, отмечая, что сначала нападавшего задержали сами митингующие, а затем его забрала полиция.

Правоохранители собирали показания очевидцев.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал, что, по предварительной информации, задержанный мужчина "мог иметь намерение напасть на участников акции".

"В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют мотивы его действий", – добавил он.

В полиции сообщили, что инцидент произошел во время акции на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове.

По предварительной информации полиции, около 21:00 мужчина с лицом, закрытым балаклавой, достал нож и начал двигаться в сторону спикеров. Участники акции задержали его, после чего передали полицейским, находившимся неподалеку.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1. С места происшествия изъяли нож.

Задержанный – 32-летний житель Новояворовска. Известно, что у мужчины есть психические расстройства. В настоящее время решается вопрос о его помещении в специальное учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже двенадцатый день подряд продолжаются акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Люди вышли на протесты в Киеве, Львове, Ривном, Днепре, Николаеве, Харькове, Одессе, Черкассах и других городах.

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