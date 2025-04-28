Во Львове будут судить анестезиолога из-за смерти 5-летнего мальчика после удаления молочных зубов

Из-за смерти пятилетнего мальчика после удаления молочных зубов в частной клинике Львова будут судить врача-анестезиолога. Ей инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в частности, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, за что грозит до трех лет тюрьмы.

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Как сообщили во Львовской областной прокуратуре в понедельник, 28 апреля, прокуроры ведомства завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении врача-анестезиолога.

По данным следствия, в декабре 2023 года во время лечения зубов в одной из частных клиник Львова пятилетний мальчик впал в кому.

Почти через месяц, несмотря на усилия врачей, он умер в больнице, не приходя в сознание.

Установлено, что врач, которая проводила анестезию, не имела должного образования, квалификации и опыта для работы с детьми.

Поэтому из-за профессиональной халатности она выбрала неправильную тактику анестезиологического обеспечения во время стоматологического вмешательства. Это привело к тяжелым последствиям и, наконец, к смерти ребенка.

Кроме этого, заявили в прокуратуре, в августе 2023 года врач, имеющая диплом, удостоверяющий право предоставлять анестезиологические услуги взрослым, получила поддельный сертификат по специальности "детская анестезиология".

Дополнительно были получены удостоверения о повышении квалификации к диплому по направлению "детская анестезиология".

В дальнейшем женщина использовала эти документы для лечения детей в частной стоматологической клинике.

Ей инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса:

– лечение граждан без специального разрешения и надлежащего медобразования, что повлекло за собой тяжелые последствия для больного;

– ненадлежащее выполнение медиком профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего;

– подделка официального документа, выдаваемого или удостоверяющегося предприятием, учреждением, организацией и предоставляющего права с целью использования его поддельщиком или другим лицом;

– использование заведомо поддельного документа.

В частности, речь идет о ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

За ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей врачу грозит ограничением свободы сроком до пяти лет или до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование проводили следователи Главного управления Нацполиции Львовской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года во Львове умер пятилетний Велес Пашник, впавший в кому во время операции по удалению молочных зубов. После того как у ребенка диагностировали смерть мозга, он еще около месяца оставался без сознания.

В апреле 2024 года комиссия департамента здравоохранения признала неприемлемым оказание медицинской помощи ребенку в частной стоматологической клинике Ori-Dent во Львове, врачи которой не имели необходимой квалификации.

Историю трагедии родители Велеса рассказали OBOZ.UA. По их словам, у мальчика еще с лета болел зуб, и перед тем, как обратиться в Ori-Dent, семья пыталась получить лечение в других клиниках.

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