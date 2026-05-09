Во Франции задержали одного из палачей донецкой тюрьмы 'Изоляция': пытался получить там статус беженца. Фото

Во Франции правоохранители в сотрудничестве с Офисом генерального прокурора Украины задержали участника террористической организации, причастного к пыткам людей в незаконной донецкой тюрьме "Изоляция". По словам бывших пленников, он был помощником руководителя этой тюрьмы.

Об этом 8 мая сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По данным следствия, в 2017-2019 годах гражданин Украины добровольно сотрудничал с так называемым министерством государственной безопасности "ДНР".

Бывшие пленники рассказали, что он участвовал в пытках заключенных, жестоко с ними обращался, оказывал психологическое давление, заставлял давать признания и унижал людей. На данный момент установлено по меньшей мере девять пострадавших.

В 2021 году, когда в Украине завершили расследование и передали дело в суд, обвиняемый сбежал из страны во Францию и попытался получить там статус беженца.

После обращения украинских прокуроров, ОО "Truth Hounds" и других общественных организаций правоохранители Франции открыли собственное уголовное производство. Совместно с украинскими прокурорами они допросили потерпевших, а украинская сторона передала дополнительные материалы дела для укрепления доказательств.

В результате совместной работы мужчину задержали. По ходатайству Национальной антитеррористической прокуратуры Франции его взяли под стражу и предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Расследование осуществляется под руководством следственного судьи специализированного подразделения Парижского суда, отметил Кравченко.

Что происходит в "Изоляции"

"Изоляция" – это тюрьма, которая была создана после захвата Донецка российскими оккупантами в 2014 году. Они захватили художественный фонд "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов и превратили его в объект "министерства госбезопасности ДНР". С тех пор там тренируются боевики, действует склад украденных авто, военной техники и оружия, содержатся незаконно заключенные люди, которых подвергают пыткам. Тюрьма имеет статус секретной. Приговоры, по которым удерживаемые находятся в "Изоляции", выносятся незаконными судами "ДНР" без надлежащего расследования.

Многие детали об "Изоляции" стали известны благодаря Станиславу Асееву. В 2017 году он был репортером "Радио Свобода" на оккупированных россиянами территориях на Донбассе. Тогда журналист публиковал материалы под псевдонимом "Станислав Васин".

Однажды он перестал выходить на связь. Как выяснилось впоследствии, боевики "ДНР" задержали писателя, обвинив его в шпионаже. Асеев провел 28 месяцев в застенках "Изоляция" и был освобожден в конце 2019-го. Он рассказал об изоляторах, ужасном питании и жестоких пытках током. В одном из карцеров заключенным даже негде лечь спать, а держать их там могли по несколько суток.

По словам бывшего пленника, часто угрожали касательно членов семьи. Например, привести в подвал жену, дочь или сестру и изнасиловать на глазах у заключенного.

В 2021 году в сети опубликовали фото концлагеря террористов "Изоляция" в Донецке. На кадрах можно увидеть общую территорию тюрьмы, камеры, где держали пленных, и орудия пыток.

