ВАКС обязал НАБУ расследовать дело о растрате активов 'Закарпатгаза' и 'Львовгаза' на 10 млрд грн, – адвокат

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование дела о растрате активов операторов газовых сетей на 10 млрд грн. Речь идет о вероятном обесценивании и доведении до банкротства стратегических предприятий, находящихся в управлении государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LinkedIn адвоката АО Legal Energy Николая Шияна.

Решение суда и позиция следствия

Согласно решению от 12 февраля 2026 года ВАКС обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование относительно обесценивания акций тысяч акционеров "Закарпатгаза", "Львовгаза" и других операторов газовых сетей.

Ранее сам адвокат, представляющий собственные интересы как бывшего работника и интересы акционеров предприятий, подавал заявление о преступлении, однако в НАБУ ему отказали в открытии уголовного производства.

Юрист говорит, что теперь суд признал противоправной бездеятельность Бюро и обязал уполномоченных лиц внести сведения о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Суть обвинений: убытки на 10 млрд грн

По данным адвоката, дело касается вероятного вывода активов и доведения до банкротства стратегических предприятий должностными лицами АРМА, АО "ГАО "Черноморнефтегаз" и НАК "Нафтогаз Украины".

В комментарии порталу "Щоденний Львів" он отметил, что стоимость активов уменьшилась с 26 млрд грн в 2022 году до 16 млрд грн в 2024 году. Юрист заключает, что речь идет об убытках на сумму более 10 млрд грн.

"Целью ареста и передачи активов в управление является исключительно обеспечение их сохранности и сохранения их экономической стоимости. Государство взяло эти акции "на хранение", гарантируя, что бизнес не будет уничтожен. Однако вместо сохранения активов мы получили спланированную диверсию", - отмечает Шиян.

"Группа "Нафтогаз", которой государство доверило защиту этих предприятий, цинично инициирует процедуры их ликвидации, собственноручно уничтожая вверенный ей ресурс", - считает адвокат Legal Energy.

По информации правозащитника, за время пребывания активов под государственным управлением:

предприятия за два года потеряли 40% стоимости (согласно финансовым отчетам);

(согласно финансовым отчетам); штат работников сокращен на 86% (уволены более 36 тысяч специалистов);

(уволены более 36 тысяч специалистов); лицензии операторов, в частности "Львовгаза", были остановлены НКРЭКУ из-за вывода целостного имущественного комплекса (газопроводы, оборудование, транспорт), всего бизнеса по распределению газа, включая работников на баланс ООО "Газораспределительные сети Украины";

из-за вывода целостного имущественного комплекса (газопроводы, оборудование, транспорт), всего бизнеса по распределению газа, включая работников на баланс ООО "Газораспределительные сети Украины"; корпоративные права (акции) были обесценены из-за потери предприятиями активов, а имущественные права акционеров - нарушены.

Адвокат утверждает, что по состоянию на январь 2026 года группа "Нафтогаз", которая через "Черноморнефтегаз" управляла этими активами, инициировала дела о банкротстве (в частности №910/731/26 и №921/708/25) вышеуказанных предприятий, что может использоваться как инструмент для сокрытия следов хищения активов.

"Это прямо противоречит интересам государства и более 6000 акционеров АО "Львовгаз" и десятков тысяч акционеров других операторов ГРМ", - заявляет Шиян.

Бекграунд дела

В мае 2022 года в рамках уголовного производства №62021000000000160 был наложен арест на корпоративные права (акции) 26 операторов газораспределительных сетей.

Целью ареста в соответствии с ч. 1 ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины и положений Закона Украины об АРМА было обеспечение сохранности активов и их экономической стоимости как вещественных доказательств.

В дальнейшем указанные активы на основании распоряжения Кабмина №429-р были переданы в управление АО "ГАО "Черноморнефтегаз", входящего в группу НАК "Нафтогаз Украины".

В дальнейшем основные средства и хозяйственная деятельность операторов газораспределительных сетей были переданы другому предприятию той же группы - ООО "Газораспределительные сети Украины", что привело к прекращению лицензионной деятельности арестованных операторов и потере ими источников дохода.

Параллельно другие предприятия группы НАК "Нафтогаз Украины", в частности ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", инициировали производство по делам о банкротстве таких операторов, как АО "Закарпатгаз" (дело №910/731/26) и АО "Тернопольгоргаз" (дело №921/708/25).