ВАКС избрал меры пресечения для бывшего и действующего топ-чиновников Госпогранслужбы: детали дела

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения к бывшему и действующему топ-чиновникам Государственной пограничной службы Украины по делу о систематическом получении взяток за содействие незаконному пересечению границы. Суд определил для экс-главы ГПСУ залог в размере 10 миллионов гривен, для начальника пункта пропуска – 2 миллиона гривен.

Видео дня

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения. О решении суда сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Определены меры пресечения для бывшего председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко и экс-начальника отдела пограничной службы пункта пропуска "Соломоново" Александра Марущака.

Кроме залога, на обоих подозреваемых возложили ряд процессуальных обязанностей. В частности, они обязаны прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, не покидать территорию Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы и воздерживаться от общения с другими фигурантами производства.

Также подозреваемые должны сдать загранпаспорта и другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины. Обязанности будут действовать до 30 марта 2026 года. По данным следствия, в 2023 году группа лиц при содействии должностных лиц Госпогранслужбы организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в страны Европейского Союза. Для этого использовали автомобили с регистрацией в Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

Пассажирами таких авто становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе, что позволяло избегать тщательных проверок на границе. Пограничники, по версии следствия, обеспечивали беспрепятственный проезд транспортных средств.

Задокументировано, что в течение июля-ноября 2023 года чиновники получили около 204 тысяч евро неправомерной выгоды — по 3 тысячи евро за каждый из 68 автомобилей.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В то же время в САП отмечают: согласно Конституции Украины, лица считаются невиновными, пока их вину не докажет суд обвинительным приговором.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что коллегия судей Кассационной палаты Верховного Суда продолжает рассмотрение иска Петра Порошенко к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене незаконного Указа о санкциях. Заседание проходит в помещении, которое не способно вместить участников, слушателей процесса и СМИ, а представители дипломатических миссий вынуждены сидеть на подоконниках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!