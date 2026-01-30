Дипломатов посадили на подоконник: как проходит заседание Верховного Суда по иску Порошенко об отмене санкций

Коллегия судей Кассационной палаты Верховного Суда продолжает рассмотрение иска Петра Порошенко к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене незаконного Указа о санкциях. Заседание проходит в помещении, которое не способно вместить участников, слушателей процесса и СМИ, а представители дипломатических миссий вынуждены сидеть на подоконниках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность".

Такое отношение свидетельствует о страхе и неуверенности власти и имеет провокационный характер – сказал журналистам перед началом заседания Петр Порошенко. "К сожалению, это не корреспондируется с движением в Европу, с обещаниями власти о членстве Украины в 2027-м году. Слушайте Еврокомиссию, Европарламент, лидеров стран – Украина перед тем, как вступать в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям. Базовая позиция Копенгагенских критериев – это верховенство права, свобода и демократия", – подчеркнул Порошенко.

В прошлый раз представитель президента Зеленского не явилась на заседание, поэтому его перенесли на 30 января. Ранее стало известно в ходе рассмотрения дела, что часть документов, на основании которых были введены санкции, была подана в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания Указа.

Адвокаты Порошенко приобщили к материалам дела документы, доказывающие тождество формулировок в публикациях относительно Порошенко на ресурсах, связанных с Портновым, в соответствующей петиции, которая не набрала необходимых голосов, и в обосновании санкций в Указе президента Зеленского.

Также суд приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года, которым Европейский суд по правам человека признает, что подсанкционные лица в Украине не имеют достаточной возможности защищать свои права и надлежащих процессуальных гарантий против произвола во время судебного пересмотра решения о применении санкций.

На предыдущих заседаниях Верховного Суда, в частности, изучали доказательства фальсификации решения о санкциях против Порошенко. Адвокаты Порошенко продемонстрировали фильм производства телеканала "1+1", где Зеленский прямо признал, что СНБО – это его оружие и он его применяет, потому что это быстрее, чем соблюдать закон.

Представители власти в закрытой части судебного заседания заявили, что санкции против Порошенко были введены с воспитательной целью.

Ранее представитель президента Зеленского в Верховном Суде признала, что в подписанный Указ о ведении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".

Представительница президента Зеленского ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Петра Порошенко.