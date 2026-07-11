Зеленский объявил о проверках в оборонном ведомстве после взрыва в Вишневом

После взрыва на складах в Вишневом на оборонных предприятиях Украины будут проведены проверки. Все виновные должны быть наказаны. В частности, руководители двух государственных предприятий действовали в нарушение закона, в нарушение решения Ставки и должностных инструкций.

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Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в настоящее время следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность. Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения тоже будут проанализированы.

"Только что были представлены подробные доклады о ситуации в городе Вишневое — после взрыва на складах и пожара в результате удара российских ракет. СБУ и Офис Генерального прокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии. Сегодня генерал-майор СБУ Поклад доложил о первых результатах: кто и на каких должностях в "Укроборонпроме" допустил, к сожалению, что склады с оружием находились в Вишневом. Прямой запрет на это – и нормами закона, и решением Ставки – все это было нарушено", – подчеркнул президент.

Он отметил, что конкретные должностные лица уже известны, и позиция государства такова, что каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности.

"Мы все понимаем, что такое время войны, и каждый руководитель должен осознавать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей", – добавил президент.

Он также сообщил, что Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами должна проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятия на своем уровне должен гарантировать, чтобы подобные трагедии не повторялись.

"В Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов — все это определено так, чтобы рядом не было жилых домов. А восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишневого. Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и на областном уровне, но и на уровне правительства есть что исправить. В ближайшее время будут приняты решения", – добавил президент.

По его словам, сегодня также очень подробно обсуждали будущее "Укроборонпрома".

"Структура большая, в нее входят десятки предприятий, одно из которых разместило тот склад в Вишневом. Конечно, внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома" по контролю за деятельностью предприятий и директоров должны быть более строгими", – резюмировал ситуацию президент.

Обстрел Киевской области

Российские войска в ночь на 6 июля массированно атаковали Киевскую область. Последствия вражеских ударов были зафиксированы как минимум в трех районах области: повреждены дома, предприятия, объекты гражданской инфраструктуры. В Вишневом из-за угрозы повторной детонации провели эвакуацию населения.

Погибли девять человек, ещё 58 жителей региона получили ранения, среди пострадавших – ребёнок, которому ещё нет и года.

Корреспондент OBOZ.UA побывал на месте удара в Вишневом и зафиксировал последствия российской атаки. Вокруг были разрушены и повреждены дома, сгорели автомобили, а местные жители пытались закрывать выбитые окна и ремонтировать поврежденные крыши.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области во время российской воздушной атаки 6 июля после взрывов произошла повторная детонация. Однако объект, где люди услышали повторные взрывы, не имеет отношения к Вооружённым силам Украины, заявил пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой. Он также напомнил о запрете главнокомандующего на размещение военных объектов рядом с гражданской застройкой.

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