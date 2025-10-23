В Украине задержали дельцов, которые пытались наладить нелегальную продажу 'трофейного' оружия. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Госбюро расследований и Национальной полицией задержала девять человек, которые пытались наладить незаконную продажу оружия и боеприпасов, вывезенных из прифронтовых районов и зон активных боевых действий. Среди изъятого арсенала – российские гранатометы, автоматы Калашникова и крупнокалиберные патроны для стрелкового оружия, которые могли попасть на черный рынок и угрожать безопасности граждан.

Видео дня

По данным следствия, организаторы сделки действовали в разных регионах Украины, в частности в Днепропетровской, Одесской и Житомирской областях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, на Днепропетровщине правоохранители задержали четырех человек, которые пытались подпольно реализовать арсенал автоматического оружия и боевых гранат.

В Одесской области разоблачены еще четыре торговца оружием, среди которых 33-летний мужчина, который уже находится в СИЗО за наркоторговлю, и 23-летний рецидивист из Подольского района, ранее судимый за кражи, который планировал сбыт партии российских гранат.

Кроме того, правоохранители задержали 46-летнего жителя Волыни, который пытался продать автомат, гранаты и боеприпасы, привезенные из Херсонской области.

На Житомирщине сотрудники СБУ и ГБР разоблачили 42-летнего контрактника, который предлагал за деньги вывезти из своей воинской части арсенал боеприпасов.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины предотвратила попытку вывоза из страны критически важных комплектующих к корабельным артиллерийским установкам. Они должны были попасть в Россию. По данным следствия, николаевский предприниматель незаконно завладел вооружением во время полномасштабной войны и пытался вывезти его за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!