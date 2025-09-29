'Замаскировал' под бойлеры: СБУ разоблачила дельца, который хотел продать в Россию комлектующие к корабельным артустановкам. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила попытку вывоза из страны критически важных комплектующих к корабельным артиллерийским установкам. Они должны были попасть в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, николаевский предприниматель незаконно завладел вооружением во время полномасштабной войны и пытался вывезти его за границу.

Для маскировки артиллерийские установки он поместил в контейнеры, которые внешне выглядели как бойлеры для подогрева воды.

В планах злоумышленника была транспортировка оружия через аффилированные предприятия в страны ЕС и Юго-Восточной Азии, а оттуда – в Россию, под видом гражданских поставок. Для этого он заключил фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями.

Во время обысков на складах и в офисах предпринимателя сотрудники СБУ изъяли:

артиллерийские установки в специальных контейнерах;

комплектующие к военным катерам;

документы и договоры с иностранными фирмами.

Изъятое оборудование передадут для нужд Сил обороны Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (приготовление к контрабанде оружия, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения всех причастных к ответственности.

