"Замаскировал" под бойлеры: СБУ разоблачила дельца, который хотел продать в Россию комлектующие к корабельным артустановкам. Фото
Служба безопасности Украины предотвратила попытку вывоза из страны критически важных комплектующих к корабельным артиллерийским установкам. Они должны были попасть в Россию.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, николаевский предприниматель незаконно завладел вооружением во время полномасштабной войны и пытался вывезти его за границу.
Для маскировки артиллерийские установки он поместил в контейнеры, которые внешне выглядели как бойлеры для подогрева воды.
В планах злоумышленника была транспортировка оружия через аффилированные предприятия в страны ЕС и Юго-Восточной Азии, а оттуда – в Россию, под видом гражданских поставок. Для этого он заключил фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями.
Во время обысков на складах и в офисах предпринимателя сотрудники СБУ изъяли:
- артиллерийские установки в специальных контейнерах;
- комплектующие к военным катерам;
- документы и договоры с иностранными фирмами.
Изъятое оборудование передадут для нужд Сил обороны Украины.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (приготовление к контрабанде оружия, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения всех причастных к ответственности.
