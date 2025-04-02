В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили агента ГРУ: чем он 'отличился'. Фото

В Украине на 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества осудили предателя, работавшего на российское ГРУ. Мужчина пытался помешать поставкам вооружения Силам обороны в Харьковской области.

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Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора 2 апреля. Правоохранители задержали исполнителя осенью 2024 года.

По информации следствия, злоумышленником оказался 43-летний местный безработный, попавший к оккупантам из-за публикаций в Telegram-каналах в поддержку РФ.

Мужчина выполнял задачи по подрыву логистических маршрутов поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ на восточном фронте. Для этого он собирал координаты объектов для ракетно-бомбовых ударов оккупантов, в том числе транзитных складов и ремонтных баз военной техники украинских военных, которые направлялись на передовую.

Сотрудники СБУ помешали планам врага, задержав предателя по месту жительства после его доразведки вблизи стратегического объекта. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с зашифрованным чатом в мессенджере, который он использовал для передачи данных российскому ГРУ.

После начала сотрудничества с россиянами вражеский корректировщик на регулярной основе объезжал областной центр и его окрестности, где пытался обнаружить военные объекты, сделать фото и обозначить геолокации на гугл-картах.

Также предатель фиксировал последствия вражеских "прилетов" во время разведвылазок по прифронтовой территории региона.

"На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала российских агентов, планировавших два теракта на Днепропетровщине. Злоумышленники готовились взорвать автомобиль Вооруженных сил Украины, а затем подложить взрывчатку на входе одного из ТЦК. Предателям грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, работники СБУ на Днепропетровщине задержали агента ФСБ, которого россияне планировали "втемную" взорвать вблизи ТЦК в Кривом Роге. По указаниям врага, мужчина должен был подложить взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. Работники СБУ заблаговременно разоблачили и задержали агента во время подготовки к закладке самодельного взрывного устройства. Ему светит до 12 лет тюрьмы.

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