В ТЦК на Прикарпатье обнаружили отсутствие видео с бодикамер группы оповещения: как суд наказал ответственного офицера

В городе Косов Ивано-Франковской области суд признал виновным офицера районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в небрежном отношении к военной службе. Он отвечал за учет и использование бодикамер, однако не обеспечил надлежащее сохранение и ведение видеозаписей во время оповещения военнообязанных.

Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Об этом говорится в постановлении Косовского районного суда.

Во время служебной проверки установили, что в феврале и марте 2026 года видеофиксация работы групп оповещения фактически не осуществлялась. На внешнем носителе информации обнаружили записи только за шесть дней в феврале и два дня в марте. В то же время нагрудные видеорегистраторы должны были использоваться постоянно во время мероприятий оповещения военнообязанных.

Проверка также выявила ряд нарушений в работе ответственного офицера. В частности, он не контролировал военнослужащих районного ТЦК, которых привлекали к оповещению, и не проводил для них необходимые инструктажи по использованию бодикамер.

Кроме того, видеозаписи хранились на незащищенных серверах, а для их копирования использовался незарегистрированный носитель информации. При выгрузке данных с нагрудных камер офицер пользовался собственным компьютером вместо служебной техники.

Мужчина не докладывал руководству о проблемах с использованием видеорегистраторов и уверял, что работа организована должным образом. Суд признал военнослужащего виновным по части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях – халатное отношение к военной службе.

Постановление суда можно обжаловать в Ивано-Франковском апелляционном суде.

