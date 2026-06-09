В центре Львова на Площади Рынок вспыхнул пожар: что известно. Видео

Вечером 8 июня во Львове разгорелся пожар в пятиэтажке в самом центре города – на площади Рынок. Пожарные установили, что загорелся дымоход.

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Огонь оперативно ликвидировали на площади 15 м². Об этом сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Подробности инцидента

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 21:58 понедельника. Очевидцы сообщили о дыме, который шел из-под кровли многоэтажного дома.

Местные Telegram-каналы сообщали, что речь шла о доме позади гостиницы "Галиция" на площади Рынок.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия на чердаке пятиэтажного дома было обнаружено сильное задымление", – заявили спасатели.

Главные истории дня

Пожарные уточнили: происходило горение дымохода на площади 15 м². ГСЧС чуть более чем за полчаса укротили пламя. Пожар был локализован в 22:25 и ликвидирован в 22:37 понедельника.

В результате происшествия пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.

"К ликвидации возгорания привлекались 17 спасателей и 5 единиц специальной техники", – отчитались в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как писал OBOZ.UA:

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– Ранее в Житомирской области потушили масштабный пожар на территории Полесского природного заповедника. Ликвидация возгорания длилась 12 дней, а его площадь составляла ориентировочно 500 гектаров.

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