Боролись с огненной стихией 12 дней: спасатели ликвидировали пожар в Полесском заповеднике на Житомирщине. Фото

В Житомирской области потушили пожар на территории Полесского природного заповедника. Ликвидация возгорания длилась 12 дней, площадь пожара составляла ориентировочно 500 га.

С огненной стихией боролись спасатели совместно с работниками лесного хозяйства. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

Дополнительно для помощи в тушении пожара привлекались пожарные Ривненской области.

Некоторые участки кварталов, охваченных огнем, были заминированы. Это не позволяло полноценно выполнять работы по тушению. Для разминирования территорий привлекались пиротехнические расчеты ГСЧС Житомирщины.

Во время ликвидации пожара осуществлялся постоянный мониторинг территории с помощью БпЛА, проводились работы по ликвидации очагов тления и патрулирования лесных кварталов.

"Сейчас силы и средства, которые были задействованы в ликвидации пожара, возвращаются в пункты постоянной дислокации", – сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Зоне отчуждения 14 мая снова возникли пожары после атаки российских дронов. Очаги возгорания зафиксировали на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. К ликвидации огня привлекли спасателей ГСЧС и работников предприятий, работающих в сфере управления ГАЗО.

