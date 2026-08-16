В центре Днепра драка группы мужчин и охраной заведения переросла в перестрелку: есть раненые. Фото

В центре Днепра произошла драка со стрельбой. Возле "одного из заведений" на улице Магдебургского права группа мужчин устроила конфликт с охранниками, после чего на улице начали стрелять из травматических пистолетов в сторону сотрудников охранного агентства. В результате инцидента травмы получили охранники и 24-летний мужчина.

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Инцидент произошел вечером 14 августа, сообщили правоохранители Днепра. Сотрудники Днепровского райуправления полиции уже установили личности участников конфликта и разыскали причастных к "хулиганским действиям".

Что известно об инциденте

Правоохранители утверждают, что в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины уже задержали двух подозреваемых мужчин в возрасте 29 и 31 года. У них изъяли травматическое оружие.

Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры Днепра следователи сообщили обоим задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – это статья о хулиганстве.

Досудебное расследование продолжается, добавили в полиции.

Жители Днепра рассказывают, что это произошло около одиннадцати часов вечера, напротив известного в городе пивбара "МахноПаб".

Люди возмущены действиями сотрудников охранной фирмы.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Днепре был убит представитель департамента жилищного хозяйства горсовета Егор Худяков. Тело 30-летнего чиновника нашли в Соборном районе города. Эту информацию подтвердили в горисполкоме.

А в Киеве правоохранители задержали мужчину, которого следствие подозревает в жестоком убийстве в Соломенском районе. Во время конфликта ранее судимый злоумышленник достал нож и нанес знакомому многочисленные ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

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