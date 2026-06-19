В Тернопольской области пьяный водитель сбил двух подростков на скутере: девушка погибла, юношу госпитализировали. Фото

В Почаеве в Тернопольской области вечером 17 июня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. В результате столкновения автомобиля Renault Megane с электроскутером погибла 16-летняя девушка, а 17-летний водитель двухколесного транспорта был госпитализирован с травмами.

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Тернопольской области. В сообщении отмечается, что авария произошла около 22:00, а на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали, а по факту аварии возбудили уголовное дело.

"В ходе проверки у водителя Renault Megane были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Водитель был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — – говорится в сообщении.

Что известно

По предварительным данным следствия, 17-летний парень управлял электроскутером и двигался по центральной дороге вместе с пассажиркой. Во время движения он притормозил, чтобы выполнить поворот налево.

В этот момент в скутер врезался автомобиль Renault Megane, который двигался сзади. Удар оказался смертельным для 16-летней девушки. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Водителя электроскутера медики доставили в больницу с телесными повреждениями. Информацию о его состоянии в полиции не обнародовали.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286.1 Уголовного кодекса Украины " – " — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека. Досудебное расследование продолжается.

День аварий

В полиции также сообщили, что 17 июня на дорогах Тернополя и области произошло четыре ДТП. В результате аварий погибли два человека, ещё трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В частности, в селе Бутки Кременецкого района около 16:30 перевернулся трактор ХТ-244. За рулем находился 65-летний местный житель. Мужчина погиб на месте происшествия. По предварительным данным, он был трезв.

Еще одна авария произошла в тот же день, когда водитель автомобиля ЗАЗ-1104 "Славута" не справился с управлением и врезался в припаркованное на обочине транспортное средство. Пострадавший мужчина 1948 года рождения был госпитализирован в травматологическое отделение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24 мая во Львовской области произошло ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибли три человека. На трассе Киев–Чоп вблизи села Янгелевка столкнулись автомобили Chery Tiggo и Peugeot 5008. За рулем Chery находился 66-летний житель Ровенской области, а Peugeot управлял 62-летний житель города Броды. От полученных травм погибли оба водителя.

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