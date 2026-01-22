В СБУ 'раскололи' оккупанта, который расстрелял пленного украинского пограничника на Сумщине: подробности дела

Следователи СБУ установили обстоятельства военного преступления, совершенного российским военным против пленного украинского пограничника на Сумщине. Речь идет о событии, которое произошло 18 июня 2025 года во время боевых действий в регионе. Преступление задокументировали после детального восстановления хронологии событий.

Видео дня

Информацию обнародовал официальный канал Службы безопасности Украины. В сообщении отмечается, что подозреваемый после совершения преступления сам попал в плен к Силам обороны Украины, где пытался скрыть свою причастность. Но, как уточнили в СБУ, собранные доказательства позволили разоблачить его действия в полном объеме.

Военная контрразведка и следователи СБУ собрали доказательную базу в отношении военнослужащего РФ который непосредственно участвовал в расстреле пленного воина пограничной службы. В спецслужбе отметили, что задокументировали как сам факт убийства, так и действия фигуранта после этого, включая попытки избежать ответственности.

Хронология событий

По данным следствия, военное преступление совершил гражданин Российской Федерации Иван Хамгушкеев, позывной "Бурят". Он занимал должность старшего стрелка 2-й роты морской пехоты 5-го батальона морской пехоты усиления 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота ВС РФ.

18 июня 2025 года Хамгушкеев в составе штурмовой группы атаковал позиции Сил обороны Украины в районе поселка Мирополье на Сумщине. Во время боя украинский пограничник попал в плен к оккупантам. По материалам дела, пленного сначала допрашивали, а затем расстреляли из табельного оружия.

Следователи установили, что Хамгушкеев вместе с сообщником совершили расстрел в упор из автоматов Калашникова. После этого они доложили по рации своему командованию о ликвидации украинского военнослужащего. В результате огневого поражения пленный погиб на месте.

Уже на следующий день украинские защитники выбили врага с занятых позиций. Хамгушкеева задержали как одного из немногих уцелевших военных вражеского подразделения.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о военных преступлениях, повлекших гибель человека и совершенных группой лиц. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что плен для россиян действительно является единственной счастливой судьбой. Например, недавно на Лиманском направлении бойцы 63-й ОМБ обезвредили сразу 65 российских военных захватчиков, и только четырем удалось остаться в живых и сдаться в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ в Украине ежедневно теряет не менее 1000–1100 солдат. Если брать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем у Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!