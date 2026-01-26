В САП завершили служебное расследование относительно возможной утечки данных во время операции 'Мидас': что обнаружили

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила служебное расследование относительно возможной утечки данных во время операции"Мидас". Проверку проводил отдел внутреннего контроля САП, она охватывала несколько эпизодов, связанных с коммуникациями работников прокуратуры с фигурантами уголовных дел. Результаты расследования обнародовали во время интервью руководителя САП Александра Клименко.

О ходе и выводах проверки Александр Клименко рассказал в интервью агентству Укринформ. Он отметил, что служебное расследование было открыто, в частности, после журналистских материалов Михаила Ткача. По словам главы САП, во время проверки установили факт нарушения служебной этики, но без достаточных доказательств связи с конкретным делом "Мидас".

Внепроцессуальные контакты

В рамках служебного расследования обнаружили внепроцессуальное общение одного из работников прокуратуры с фигурантами уголовных производств. Это нарушение могло повлечь за собой дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Однако, как пояснил Клименко, речь идет не о доказанной утечке материалов именно из дела "Мидас".

Руководитель САП уточнил, что во время проверки не нашли достаточных доказательств того, что контакты касались конкретно этой операции. В то же время сам факт такого общения был зафиксирован и признан нарушением внутренних правил.

Кадровые последствия и дела

Работник, о котором шла речь в расследовании, уволился из органов прокуратуры по собственному желанию. Александр Клименко подтвердил, что речь идет о его заместителе Андрее Синюке. Таким образом дисциплинарное взыскание в виде увольнения уже не применяли.

Кроме служебной проверки, вопрос возможных утечек информации рассматривают еще в рамках двух уголовных производств. Их расследование пока продолжается, и окончательные выводы правоохранители еще не обнародовали. Клименко отметил, что эти дела расследуют отдельно от служебного контроля.

Операция "Мидас"

Еще 10 ноября НАБУ заявило о проведении спецоперации "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики.

В частности, следствие установило, что участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на упомянутый выше "Энергоатом".

НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пятеро из семи подозреваемых. Среди фигурантов – бизнесмен, которого следствие считает руководителем преступной организации, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома".

Первый – и есть Тимур Миндич, который на пленках НАБУ имел кодовое имя "Карлсон". Также в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и еще четверо "работников" так называемого бэкофиса по легализации средств.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские журналисты нашли в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела НАБУ и САП о коррупции в "Энергоатоме". Также они разыскали еще одного фигуранта – Александра Цукермана.

