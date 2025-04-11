В помещении Луцкого ТЦК нашли мертвым председателя ВЛК: что известно

В помещении Луцкого ТЦК и СП нашли мертвым мужчину утром 11 апреля. Тело, на котором не были обнаружены телесные повреждения, может принадлежать председателю военно-врачебной комиссии.

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В секторе коммуникации полиции Волынской области сообщили, что это медик областной больницы, скончавшийся естественной смертью. Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований.

На место инцидента в Луцкий объединенный городской территориальный центр комплектования выехали следственно-оперативная группа и криминалисты. При участии судмедэксперта был проведен осмотр тела, на котором, предварительно, не обнаружены телесные повреждения.

Ведомости по этому факту внесены в ЕРДР по ст. 115 с пометкой "естественная смерть". Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину смерти.

В Волынском ТЦК и СП прокомментировали смерть главы ВЛК в комментарии местному изданию "Конкурент". Там отметили, что врач-невропатолог Волынской областной клинической больницы Олег Лопачак остался вечером после работы по внесению данных, что было привычным из-за значительной нагрузки. Утром уборщица нашла мертвым мужчину, сидевшего за рабочим столом без признаков жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске работники ТЦК остановили для проверки документов мужчину, но тот начал агрессивно вести себя и укусил одного из военных за ногу, травмированную во время боевых действий. После этого попытался скрыться, но его остановили правоохранители.

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