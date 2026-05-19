В полку 'Скала' внезапно умерли пятеро новых мобилизованных из Ивано-Франковской области: полиция расследует убийство

Пятеро военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" с Ивано-Франковщины – Василий Войчук, Василий Цюрко, Ярослав Мокрий, Петр Данильцив и Виталий Карат – умерли в марте 2026 года вскоре после мобилизации. Официальными причинами смертей в справках указали болезни легких и сердца.

Все военные умерли, не прослужив и двух недель. Об этом родственники умерших рассказали "Суспільне. Ивано-Франковск"

Истории умерших военнослужащих

Василия Цюрко мобилизовали 24 февраля, оснований для отсрочки у него не было. Сестра мужчины Татьяна Стефанюк рассказала, что после этого брат так и не вышел на связь, но через несколько дней они узнали, что он оказался в "Скале" и что он в плохом состоянии после избиения.

Ему прислали вещи и телефон, на который потом позвонили, но трубку взял другой человек, который сказал, что Цюрко "еще два дня будет в карцере". Через два дня семья получила известие о том, что Василий умер шесть дней назад – то есть еще до разговора.

Причинами смерти во врачебном свидетельстве указано острую сердечно-сосудистую недостаточность и атеросклеротическую болезнь сердца. Также судебно-медицинский эксперт диагностировала жировой гепатоз, переломы ребер, синяки, ссадины и убойные раны тела.

Татьяна Стефанюк обращалась в Государственное бюро расследований, к уполномоченному Верховной Рады по правам человека и к военному омбудсмену. Ее обращение направили в Офис генерального прокурора. Она также звонила и писала в WhatsApp "Скале", однако ответа не получила.

В полиции в Днепропетровской области журналистам сказали, что смерть Цюрка расследуют как убийство. Производство открыто по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Ярослава Мокрия мобилизовали в декабре 2025, он более двух месяцев оставался в тылу, служил при ТЦК, переболел пневмонией. Его сестра Ульяна Кондратьева говорит, что он имел проблемы с легкими.

"26 февраля его позвали последний раз в ТЦК в Снятин. Когда брат ушел, то они сразу выключили телефон. Больше я его не слышала", – сказала Ульяна.

В начале марта брат позвонил на Viber с неизвестного номера к мужу Ульяны, и в коротком разговоре "будто кто-то стоял возле него" сказал, чтобы родственники не волновались. 16 марта его сестра узнала, что Ярослав умер.

Это произошло 12 марта 2026 года в автомобиле по дороге в больницу в Новоукраинском районе Кировоградской области. В справке судмедэксперта, которую выдали родственникам, причиной смерти указана хроническая обструктивная болезнь легких. Именно из сообщения о смерти сестра мужчины узнала, что тот служил в "Скале". В штурмовой полк он попал в конце февраля, а через неполные две недели умер. Ему было 53 года.

"Позвонили из Заболотовского поселкового совета, сказали, что умер. Извещение нам потом принесли. Что я могу сказать? Как-то так эта система построена неправильно. Берут больных людей, не оказывают им вовремя помощь, и они, бедняги, умирают. Не война его убила, а то, что каждый человек на своем месте сделал нарушения", — говорит Ульяна Кондратьева.

Василия Войчука забрали работники ТЦК в его день рождения – 13 марта. На следующий день в разговоре с родственниками он сказал, что прошел военно-врачебную комиссию, и его признали годным к службе. Затем брату мужчины звонил какой-то чужой человек, который и сказал, что тот попал в "Скалу", и попросил реквизиты карточки брата для выплат.

При этом рядом с тем человеком был и сам Василий, который показался брату встревоженным. Вскоре родственникам сообщили, что Василий умер в результате болезни. Во врачебном свидетельстве было написано, что смерть наступила в автомобиле скорой помощи от острой сердечно-легочной недостаточности, с подпунктом эмпиема плевры слева. Ему было 52 года.

Но брат Василия, который приезжал за телом брата, говорит, что тот был избитым, а его череп "смещен в сторону от удара справа налево". Однако заявлений в правоохранительные органы с требованием расследовать и установить обстоятельства смерти брат мужчины не писал.

Петр Данильцив из полка "Скала" умер через 36 дней после мобилизации. Военно-врачебная комиссия диагностировала у него симптоматическую гипертензию, но признала годным к службе.

В свидетельстве о смерти указано, что Данильцив умер от атеросклеротического кардиосклероза по дороге в медучреждение в Новоукраинском районе Кировоградской области. По информации судмедэксперта, к смерти военнослужащего привела острая сердечная недостаточность. Ему было 52 года.

В конце февраля в "Скалу" попал и Виталий Карат. Сначала семья не знала, где он находится, но потом позвонил и сказал, что попал именно в этот полк, хотя даже не проходил ВВК. Во время еще одного разговора он сказал, что его избили и что он находится в больнице.

Когда к Виталию приехала сестра, он, по ее словам, говорил, что его постоянно били, а потом отвезли в больницу.

"Просил очень приехать к нему, потому что сильно плохо. 13 марта я приехала. Он был в очень тяжелом состоянии под аппаратом кислородного дыхания. Он говорил, что били постоянно. А тогда, 10 марта, то избили сильно и бросили на нары. Потом утром увидели, что плохо, и отвезли в больницу. Он говорил, что они забрали у него все. И здоровье. У него был только паспорт", – говорится в заметке женщины.

Утром 14 марта 2026 года Виталий Карат умер.

Что говорят в "Скале", у омбудсмена и в Командовании медицинских сил ВСУ

В "Скале" относительно причин и обстоятельств смертей пятерых военнослужащих в "Скале" отвечать отказались, сославшись на Конституцию, врачебную тайну и информацию с ограниченным доступом.

Кроме того, в ответе сообщили, что в полку "Скала" нет проблем с лекарствами и медицинским оборудованием для оказания первой медицинской помощи и первичной диагностики.

В запросе в Офис военного омбудсмена "Суспільне" поставило вопрос о смерти всех пятерых военнослужащих из Ивано-Франковской области: Василия Войчука, Василия Цюрка, Ярослава Мокрия, Петра Данильцива и Виталия Карата. В ответе говорится о том, что Офис получал заявления по двум из них.

"Одно перенаправлено по принадлежности в Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве. Другая жалоба поступила 8 апреля 2026 года", – сказано в ответе.

Командование медицинских сил ВСУ отказалось предоставить ответы на вопрос об обстоятельствах и причинах смертей пятерых военнослужащих "Скалы". Вместо этого отметили, что в период, когда они умерли, в стране, а затем и в армии, был высокий уровень заболеваемости ОРВИ.

