В Одесской области разоблачили группу, которая зарабатывала на уклонистах: мужчин переправляли в Приднестровье. Видео

В Одесской области работники Государственного бюро расследований разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин в непризнанное Приднестровье. Участниками группировки были военнослужащие и гражданские, причем последние лишь выполняли роль посредников с уклонистами.

Сейчас подтверждены факты переправки через границу по меньшей мере 36 человек, сообщает ГБР. Как отмечают в Бюро, участники группировки "зарабатывали на уклонистах десятки миллионов гривен".

Злоумышленники обеспечивали выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины в обход официальных пунктов пропуска. Они отыскивали "клиентов" через специально созданные каналы в мессенджерах, выходили с ними на связь, организовывали транспортировку к пограничной полосе, обеспечивали маршруты нелегального пересечения и контакты с пособниками в Молдове.

Стоимость "услуг" составляла от 5 до 10 тысяч долларов с одного человека. В эту сумму входила перевозка до границы, инструктаж, фактическое или "онлайн сопровождение" через границу, доставка в Молдову, даже с "дальнейшим содействием в легализации пребывания".

Задержанным военнослужащим объявили подозрение по ч.2 ст. 15 и ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса – то есть организация и законченное покушение на незаконную переправку лиц через госграницу.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога с возложением соответствующих процессуальных обязанностей. Расследование продолжается, отмечают в ГБР.

Также правоохранители устанавливают полный круг причастных, в частности личности гражданских посредников и тех, кто помогал организовывать маршруты.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации разоблачили в Запорожье. Фигуранты продавали военнообязанным фиктивные медсправки о якобы инвалидности родственников, чтобы избежать мобилизации. Организатором этой сделки стала местный адвокат вместе со своим мужем, братом и его женой, которые также занимались адвокатурой.

А в Чернигове разоблачили агента ФСБ, которая сняла квартиру в девятиэтажке вблизи ТЦК и установила на подоконнике камеру с удаленным доступом, чтобы оккупанты смогли отследить время наибольшего скопления военнообязанных.

