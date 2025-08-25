Продавали "справки": СБУ и Нацполиция разоблачили в Запорожье "семейный подряд" адвокатов, которые занимались схемами для уклонистов. Фото
Служба безопасности Украины и Национальная полиция прекратили масштабную схему уклонения от мобилизации в Запорожье. Фигуранты продавали военнообязанным фиктивные медсправки о якобы инвалидности родственников, чтобы избежать мобилизации.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По материалам дела, организатором сделки стала местный адвокат вместе со своим мужем, братом и его женой, которые также занимались адвокатурой. Во время обысков у фигурантов и их сообщников обнаружено 4,7 млн гривен наличными, среди которых – 641 тыс. российских рублей.
Детали дела
Злоумышленники работали в одном офисе и привлекали знакомых врачей, которые за деньги безосновательно устанавливали группу инвалидности родственникам уклонистов. Затем готовые подделки подавали в органы местного самоуправления, где благодаря личным связям получали фиктивные выводы о необходимости надзора за "инвалидами".
Следствие установило, что фигуранты продавали весь пакет фальшивых документов за 5,5 тыс. долларов США с одного клиента. Правоохранители задокументировали схему и задержали организатора-адвоката.
"Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица. Продолжаются следственные действия для объявления подозрений всем участникам схемы. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Чернигове разоблачили агента ФСБ, которая сняла квартиру в девятиэтажке вблизи ТЦК и установила на подоконнике камеру с удаленным доступом, чтобы оккупанты смогли отследить время наибольшего скопления военнообязанных.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!