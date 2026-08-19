В Одесской области подростки пытали 11-летнего мальчика в укрытии и снимали это на видео: полиция открыла производство

В Одесской области несовершеннолетние заманили в укрытие 11-летнего мальчика и пытали его. Один из подростков нанес другому телесные повреждения, а остальные снимали инцидент на видео.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. В рамках расследования правоохранители возбудили уголовное дело.

Подробности инцидента

Как стало известно, об инциденте, произошедшем несколько дней назад в одном из населенных пунктов Нерубайской общины (Одесская область), сообщила мать пострадавшего мальчика.

По предварительным данным, одноклассница 11-летнего школьника пригласила его на прогулку, после чего привела в укрытие, где уже находились другие подростки.

Там 13-летний мальчик, у которого был конфликт с младшим, начал его бить и душить, а также заставлял становиться на колени и просить прощения. Издевательства продолжались несколько часов, в то время как другие присутствующие подростки наблюдали за этим и снимали происходящее на видео.

"Пострадавший получил различные телесные повреждения, но не рассказал об этом родным из-за угроз со стороны обидчика. Полицейские квалифицировали происшествие как истязание", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки) и назначили необходимые экспертизы, которые должны определить степень тяжести травм, полученных мальчиком.

После выяснения всех обстоятельств правоохранители дадут правовую оценку действиям каждого участника инцидента. Досудебное расследование продолжается, а санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы.

"Призываем родителей внимательно относиться к детям, обращать внимание на изменения в настроении и поведении, интересоваться самочувствием. В случае выявления проблем сразу обращайтесь за помощью", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Черкасской области подростки изводили 17-летнего юношу. Несовершеннолетние пригласили юношу в один из гаражей, а затем избили и унизили. Личности правонарушителей установлены, им грозит лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Павлограде Днепропетровской области несколько несовершеннолетних избивали и унижали 14-летнюю девочку. Ее поставили на колени и избили до крови. Оскорбители сняли издевательства на видео, а затем распространили кадры в соцсетях.

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