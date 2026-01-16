В Одессе разоблачили факт вымогательства во время мобилизационных мероприятий: в ТЦК отреагировали. Фото

В Одессе разоблачили противоправные действия во время мобилизации: работники ТЦК незаконно задержали мужчину и требовали от него 6000 долларов. Все причастные к преступлению задержаны, прокуратура и СБУ проводят расследование.

Руководство ТЦК отметило, что нарушители не избегут ответственности, а инцидент не останется без внимания. Об этом сообщили Одесская областная прокуратура и Одесский областной ТЦК и СП.

Киевская окружная прокуратура Одессы открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и вымогательства в условиях военного положения.

15 января совместно с сотрудниками СБУ правоохранители разоблачили трех работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и одного члена общественной организации.

Во время мобилизационных мероприятий в Киевском районе города они посадили мужчину в автобус и в течение часа применяли физическое принуждение, возя его по городу. Во время этого злоумышленники требовали 6000 долларов США за недоставление его в ТЦК.

Все причастные к инциденту уже задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП заявило о бескомпромиссной позиции в отношении нарушителей и подчеркнуло, что ни одно лицо, независимо от должности или звания, не имеет иммунитета за противоправные действия.

"Одесский областной ТЦК и СП оказывает полное содействие следствию для объективного и всестороннего расследования инцидента. Ни одно лицо, независимо от должности или звания, не имеет иммунитета от ответственности за преступные действия", – заверили там.

ТЦК отмечает, что процесс очистки от работников, которые дискредитируют звание военнослужащего, является приоритетом.

"Служба в рядах Вооруженных сил Украины – это высокая ответственность перед государством. Использование статуса военнослужащего для совершения правонарушений является позорным актом", – добавили там.

