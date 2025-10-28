В Одессе пьяный полицейский разбил стекло на авто ТЦК прикладом: делом занялось ГБР. Фото

В Одессе произошел инцидент с участием пьяного полицейского, который разбил стекло служебного автомобиля Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). По данному факту начато уголовное производство, ГБР занимается выяснением всех обстоятельств.

Об этом сообщили в пресс-службах ГБР и Одесского областного ТЦК и СП. Так, руководство ТЦК тщательно проверяет информацию, распространенную в соцсетях, о нападении на военнослужащего в Приморском районе города.

Устанавливается, имеют ли отношение к инциденту военнослужащие ТЦК и СП, а также участвовали ли в происшествии посторонние лица, которые могли представляться членами "добровольческих формирований". В случае подтверждения причастности к противоправным действиям, будет инициировано служебное расследование, а виновные привлечены к строгой ответственности.

По данным ГБР, инцидент произошел 27 октября в 21:35. Работники ТЦК и СП остановили автомобиль для проверки документов, когда к ним подъехал другой автомобиль. Из него вышел мужчина с оружием, угрожал военнослужащим и разбил прикладом оружия стекло на служебном авто, после чего уехал.

Злоумышленника быстро остановили другие правоохранители. Им оказался сотрудник полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъято, на нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

ГБР открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза работникам правоохранительного органа). Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, вблизи села Плебановка Теребовлянской общины Тернопольского района в пятницу, 17 октября, группа злоумышленников напала на сотрудников местного территориального центра комплектования с целью "отбить" военнообязанного, которого ТЦК отправила в учебный центр воинской части. Нападение произошло на дороге – нападавшие намеренно устроили аварию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге произошел инцидент во время проверки документов работниками ТЦК и СП. Гражданин, которого остановили для проверки, неожиданно достал нож и ранил двух военных, после чего скрылся.

Также группа неизвестных напала на Калушский РТЦК в Ивано-Франковской области. Во время инцидента трое военнообязанных, которые находились на территории учреждения, сбежали. Продолжается установление всех причастных к организации и осуществлению нападения.

