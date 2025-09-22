Группа неизвестных напала на ТЦК в Ивано-Франковской области: все подробности

Сегодня, 22 сентября 2025 года, группа неизвестных совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Во время инцидента трое военнообязанных, которые находились на территории учреждения, сбежали. Происшествие произошло во второй половине дня.

По данным Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки, нападение расследует следственно-оперативная группа. В ведомстве отметили, что все причастные к побегу и организации нападения будут установлены.

"Отмечаем, что подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители уже начали поисковые мероприятия для установления личностей беглецов и нападавших. Место происшествия ограждено, проводятся следственные действия, опрашиваются свидетели. В центре комплектования добавляют, что безнаказанно остаться участникам инцидента не удастся.

На данный момент деталей относительно количества нападавших и способа побега у OBOZ.UA нет. Известно лишь, что инцидент осложнил работу районного центра комплектования. В полиции призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь следствию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 19 сентября в городе Ковель Волынской области, во время проверки военно-учетных документов, произошла стычка между военнослужащими ТЦК и работниками местного предприятия. В результате инцидента повреждено служебное авто. Отмечается, что драка между военными и гражданскими произошла на территории одного из предприятий критической инфраструктуры города.

