В Хмельницкой области женщины напали на машину военных: что говорят в ТЦК

В Хмельницком районе местные жительницы заблокировали машину работников теритриального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел 16 октября около 18:30 возле села Стриховцы.

Информацию обнародовали в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК и СП. В сообщении отметили, что военнослужащие действовали в рамках законодательства.

16 октября 2025 года около 18:30 вблизи села Стриховцы Хмельницкого района местные жительницы заблокировали движение служебного автомобиля группы оповещения одного из отделов районного ТЦК и СП.

Автомобиль не мог продолжить движение, пока на место не прибыли правоохранители, которые разблокировали транспорт.

В сообщении отмечается, что подобные действия могут квалифицироваться по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Детали инцидента и причастных лиц устанавливают полицейские.

Ранее OBOZ.UA сообщал, утром, 2 октября, в Кривом Роге произошел инцидент во время проверки документов работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Гражданин, которого остановили для проверки, неожиданно достал нож и ранил двух военных, после чего скрылся.

Также группа неизвестных напала на Калушский РТЦК в Ивано-Франковской области. Во время инцидента трое военнообязанных, которые находились на территории учреждения, сбежали. Продолжается установление всех причастных к организации и осуществлению нападения.

