В Николаеве мужчина прыгнул с моста во время проверки учетных документов и погиб: в ГБР начали расследование. Видео

В Николаеве 30 июля во время проверки учетных документов мужчина прыгнул с моста и погиб. Инцидент произошел около 10:00 в одном из промышленных районов города.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Именно Бюро и занимается расследованием дела.

Детали ЧП

Мужчину остановил сводный наряд из числа участкового офицера полиции и сотрудников Корабельного и Заводского территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По предварительным данным, после обращения наряда мужчина внезапно начал убегать – направился в сторону пешеходного моста через трассу и прыгнул вниз. В результате падения он погиб на месте.

Личность мужчины сейчас устанавливают. Следователи Государственного бюро расследований проводят допросы правоохранителей и представителей ТЦК, которые были на месте происшествия, также ищут свидетелей. Проверяется информация о возможной причастности погибшего к военной части.

Досудебное расследование открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения. Процессуальное руководство по делу осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Что предшествовало

В Полтавской области группа гражданских лиц совершила нападение на микроавтобус работников территориального центра комплектования (ТЦК). В результате противоправных действий транспорт получил повреждения.

Ранее, 12 июля, на Волыни мужчина набросился с лопатой на представителей терцентра комплектования и нанес одному из них убойные раны. Таким образом военнообязанный отреагировал на требование предъявить военно-учетные документы. Пострадавшего военнослужащего доставили в медицинское учреждение. После осмотра ему диагностировали закрытый перелом основной фаланги первого пальца и убойную рану правой щеки.

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