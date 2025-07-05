В Нежине из-за поражения током на железнодорожном вокзале погиб подросток, а девушка получила травмы. Фото

Вечером в субботу, 5 июля, в городе Нежин Черниговской области на железнодорожном вокзале двух людей поразило током. Пострадали 19-летняя девушка и 15-летний парень.

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Последний, к сожалению, погиб вследствие электротравмы. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Работники ГСЧС сняли пострадавших с крыши вагона и передали медикам. Девушка сейчас находится в реанимации.

"Обращаемся к родителям: железная дорога – не место для развлечений. Объясняйте детям, насколько опасными могут быть игры вблизи путей, и внимательно следите за их досугом. Это может спасти жизни!" – призвали в ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что в Нежинском районе Черниговской области двух детей 2013 года рождения ударило током на железнодорожной станции. Инцидент произошел вечером 11 июня.

Также в городе Гнивань Винницкой области 13-летнего подростка ударило током на крыше грузового вагона. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области во время рыбалки погиб мужчина. Он получил смертельное поражение током, когда удочка зацепилась за линию электропередачи.

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