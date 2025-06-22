В Винницкой области 13-летнего подростка поразило током на вагоне поезда: мальчик в тяжелом состоянии

В городе Гнивань Винницкой области 13-летнего подростка ударило током на крыше грузового вагона. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы.

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Спасатели обнаружили его на земле между путями и передали медикам. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 21 июня в городе Гнивань. На момент прибытия спасателей ребенок находился на земле между путями.

Бойцы ГСЧС вместе с полицейскими достали подростка и передали его бригаде экстренной медицинской помощи. Парень в крайне тяжелом состоянии доставлен в Центр термической травмы и пластической хирургии областной больницы.

В свою очередь в полиции уточнили, что мальчик вылез на вагон-цистерну поезда и ухватился за высоковольтную линию, в результате чего получил ожоги. По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 128 УК Украины – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Спасатели и полициейские в очередной раз привали родителей объяснять детям, что железная дорога – не место для игр и развлечений. Контактная сеть находится под высоким напряжением и даже без прикосновения она способна смертельно поразить током.

Напомним, в Нежинском районе Черниговской области двоих детей 2013 года рождения ударило током на железнодорожной станции. Инцидент произошел вечером 11 июня. Один из несовершеннолетних находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге пятилетний ребенок упал в канализационный колодец и получил травмы. В результате происшествия медики диагностировали у мальчика ушиб грудной клетки.

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