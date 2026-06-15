В Закарпатье мужчина угрожал гранатой жене и детям: чем всё закончилось. Фото

В ночь с 13 на 14 июня в Закарпатье произошло чрезвычайное происшествие. В городе Хуст в собственном доме мужчина угрожал гранатой жене и детям.

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Об этом сообщили в региональной полиции. Отмечается, что правоохранители приняли все необходимые меры безопасности, задержали злоумышленника и эвакуировали женщину и двух ее сыновей в возрасте 14 и 18 лет.

"Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о домашнем насилии в городе Хуст. Заявительница сообщила, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где находятся она и двое их сыновей", — – говорится в сообщении правоохранителей.

По словам женщины, у мужа была граната. На место происшествия немедленно прибыли наряды полиции. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли из дома боевую гранату.

В соответствии со статьей 208 УПК Украины фигурант был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Его действия полицейские квалифицировали по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители отмечают, что отдельно будет дана правовая оценка его действиям, связанным с домашним насилием и угрозами в адрес родных. В настоящее время потерпевшие находятся в безопасности.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Ранее сообщалось, что Кассационный уголовный суд, входящий в состав Верховного суда Украины, рассмотрел вердикт Ивано-Франковского городского суда, где мужчина пытал жену, заперев ее в квартире. Таким образом он пытался заставить ее не разводиться с ним.

Как сообщал OBOZ.UA, также двое экс-сотрудников Кагарлыкского полицейского участка в Киевской области, которых признали виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании, отсидят свой срок – 11 лет лишения свободы. Верховный Суд Украины отказал экс-правоохранителям в смягчении приговоров.

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