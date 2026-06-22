В Кривом Роге 20-летний "мажор" без водительских прав устроил гонку, которая закончилась страшным ДТП: все подробности

В Кривом Роге ночью произошло серьезное ДТП во время, по всей видимости, уличных гонок, в результате которого пострадали водитель и двое пассажиров. Известно, что 20-летний мужчина Барат Бадуй без водительских прав управлял автомобилем Volkswagen, который на большой скорости врезался в электроопору и загорелся.

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В результате аварии пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает Национальный антикоррупционный портал.

Инцидент произошел на проспекте Мира, где, по всей видимости, состоялась гонка между BMW и Volkswagen Golf. После потери управления автомобиль Volkswagen столкнулся со столбом, в результате чего возник пожар.

Сообщается, что в салоне находились три человека – водитель и двое пассажиров. Все они получили серьезные травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые повреждения, переломы и ожоги.

Водитель автомобиля — Бакарат Бадуй — ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и был лишен права управления транспортными средствами до 2029 года.

Журналист Константин Андриюк в Facebook сообщил, что в 2023 году парень попал в ДТП, управляя автомобилем Porsche Cayenne, и наехал на бетонную клумбу в городе.

В апреле 2026 года он, судя по обнародованным видеоматериалам, двигался на автомобиле со значительным превышением скорости — до 240 км/ч в черте города.

В 2022 году патрульная полиция составляла в его отношении административные протоколы как минимум 13 раз за нарушение правил дорожного движения. И это только те случаи, когда его задерживали и оформляли.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Дарницком районе Киева водитель легковушки на скорости устроил массовое ДТП. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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