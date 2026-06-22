В Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП на Дарнице: в крови обнаружили 2,8 промилле. Фото и видео

В Дарницком районе Киева водитель легковушки на высокой скорости устроил массовое ДТП. Как выяснилось, нарушитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу два штрафа.

Что известно

По словам правоохранителей, в понедельник, 22 июня, они получили сообщение о ДТП в Дарницком районе. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в четыре припаркованных автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

"Общаясь с вероятным виновником аварии, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти проверку на опьянение на алкотестере. Результат – 2,80 промилле (около 0,5 литра водки. – Ред.)", – говорится в сообщении.

На нарушителя составили административные протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и нарушение ПДД, повлекшее ДТП (штраф 850 гривен).

Добавим, что на опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в частности, у одной из машин после столкновения оторвалось колесо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева автомобиль Tesla на скорости проехал по клумбе на перекрестке с круговым движением, а затем протаранил несколько припаркованных автомобилей. Как оказалось, за рулем легковушки находился пьяный подросток.

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