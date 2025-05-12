В Киеве полиция остановила и забрала автомобиль криминального авторитета 'Умки', задержанного накануне. Фото

В понедельник, 12 мая, сотрудники полиции забрала еще один автомобиль известного криминального авторитета, так называемого "вора в законе" Сергея "Умки" Олейника. Сам Днепровский Умка находится в СИЗО после того, как был задержан в субботу, 10 мая.

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О конфискации дежурного автомобиля Сергея Олейника сообщили OBOZ.UA источники в правоохранительных органах. Публикуем фото с места конфискации авто.

Автомобиль криминального авторитета Умки остановили в Печерском районе столицы. Как видно из фото, это Toyota Land Cruiser.

Правоохранители заставили внедорожник остановиться, прижав его полицейскими машинами к обочине.

Подойдя к автомобилю "Умки", сотрудники полиции проверили документы у водителя, саму же Toyota конфисковали.

После этого машину криминального авторитета эвакуировали.