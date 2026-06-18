В Хмельницкой области мужчина устроил стрельбу из автомата возле здания ТЦК: чем всё закончилось
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В поселке Летичев в Хмельницкой области мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия вблизи территориального центра комплектования и социальной поддержки. После нескольких выстрелов он скрылся с места происшествия, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области. Отмечается, что инцидент произошел вечером 17 июня.
Открыл огонь возле ТЦК и скрылся
В среду около 21:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в Летичеве. На место немедленно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа и бойцы подразделения полиции особого назначения.
Правоохранители установили, что неизвестный мужчина пришел к местному ТЦК, достал из рюкзака автоматическое оружие и произвел несколько выстрелов в направлении здания учреждения. После этого он скрылся с места происшествия.
Правоохранители сразу же начали поиски стрелка.
В результате стрельбы, к счастью, никто не пострадал.
Также пока не поступало информации о повреждениях здания или другого имущества в результате инцидента.
Стрелка быстро задержали
В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его.
Стрелком оказался 31-летний житель Летичева. Во время задержания правоохранители изъяли у него автоматическое оружие, из которого, по предварительным данным, были произведены выстрелы.
Какое наказание может грозить
По факту стрельбы следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
В настоящее время продолжаются следственные действия, в ходе которых правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и мотивы действий задержанного.
Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни представителей ТЦК избили лопатами и повредили автомобиль. В ходе инцидента один из представителей ТЦК получил телесные повреждения.
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