В Хмельницкой области мужчина устроил стрельбу из автомата возле здания ТЦК: чем всё закончилось

В поселке Летичев в Хмельницкой области мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия вблизи территориального центра комплектования и социальной поддержки. После нескольких выстрелов он скрылся с места происшествия, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали.

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Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области. Отмечается, что инцидент произошел вечером 17 июня.

Открыл огонь возле ТЦК и скрылся

В среду около 21:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в Летичеве. На место немедленно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа и бойцы подразделения полиции особого назначения.

Правоохранители установили, что неизвестный мужчина пришел к местному ТЦК, достал из рюкзака автоматическое оружие и произвел несколько выстрелов в направлении здания учреждения. После этого он скрылся с места происшествия.

Правоохранители сразу же начали поиски стрелка.

В результате стрельбы, к счастью, никто не пострадал.

Также пока не поступало информации о повреждениях здания или другого имущества в результате инцидента.

Стрелка быстро задержали

В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Стрелком оказался 31-летний житель Летичева. Во время задержания правоохранители изъяли у него автоматическое оружие, из которого, по предварительным данным, были произведены выстрелы.

Какое наказание может грозить

По факту стрельбы следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия, в ходе которых правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и мотивы действий задержанного.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни представителей ТЦК избили лопатами и повредили автомобиль. В ходе инцидента один из представителей ТЦК получил телесные повреждения.

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