На Волыни представителей ТЦК избили лопатами и повредили авто: полиция открыла производство. Видео
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На Волыни полиция расследует конфликт между группой местных жителей и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Во время инцидента один из представителей ТЦК получил телесные повреждения. Также был поврежден служебный автомобиль военных.
Об этом сообщила Полиция Волынской области. Происшествие произошло 9 июня вблизи села Вербка Ковельского района во время проведения мероприятий оповещения военнообязанных.
В сети обнародовали видео инцидента.
Люди лопатами избили представителей ТЦК во время попытки мобилизации
По предварительным данным правоохранителей, во время мобилизации между военнослужащими и группой граждан возник конфликт, который перерос в столкновение. В ходе инцидента местные жители набросились с лопатами на сотрудников ТЦК, а также повредили служебный транспорт военных.
Один из военнослужащих получил телесные повреждения.
На место происшествия прибыли правоохранители. Полицейские установили всех лиц, которые могут быть причастны к конфликту. Сейчас они находятся в Ковельском районном управлении полиции, где с ними проводят необходимые следственные действия.
Открыто уголовное производство
По факту нападения следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение побоев или телесных повреждений служебному лицу в связи с выполнением им служебных обязанностей.
Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
В полиции отметили, что расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и роль каждого из его участников.
Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрениях нескольким работникам Ужгородского районного ТЦК после выявления фактов незаконного лишения свободы и пыток военнообязанных. По данным следствия, людей незаконно удерживали и применяли к ним физическое насилие, в частности, привязывали наручниками к лестнице.
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