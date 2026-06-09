На Волыни представителей ТЦК избили лопатами и повредили авто: полиция открыла производство. Видео

На Волыни полиция расследует конфликт между группой местных жителей и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Во время инцидента один из представителей ТЦК получил телесные повреждения. Также был поврежден служебный автомобиль военных.

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Об этом сообщила Полиция Волынской области. Происшествие произошло 9 июня вблизи села Вербка Ковельского района во время проведения мероприятий оповещения военнообязанных.

В сети обнародовали видео инцидента.

Люди лопатами избили представителей ТЦК во время попытки мобилизации

По предварительным данным правоохранителей, во время мобилизации между военнослужащими и группой граждан возник конфликт, который перерос в столкновение. В ходе инцидента местные жители набросились с лопатами на сотрудников ТЦК, а также повредили служебный транспорт военных.

Один из военнослужащих получил телесные повреждения.

На место происшествия прибыли правоохранители. Полицейские установили всех лиц, которые могут быть причастны к конфликту. Сейчас они находятся в Ковельском районном управлении полиции, где с ними проводят необходимые следственные действия.

Открыто уголовное производство

По факту нападения следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение побоев или телесных повреждений служебному лицу в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

В полиции отметили, что расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и роль каждого из его участников.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрениях нескольким работникам Ужгородского районного ТЦК после выявления фактов незаконного лишения свободы и пыток военнообязанных. По данным следствия, людей незаконно удерживали и применяли к ним физическое насилие, в частности, привязывали наручниками к лестнице.

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