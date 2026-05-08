В Грузии задержали 17-летнего парня по подозрению в хранении наркотиков: мать говорит о мошеннической схеме. Видео

В Грузии по подозрению в хранении наркотиков задержали 17-летнего жителя Сум Платона Рудоменко. Парня арестовали после группового задержания в районе Гурия, а затем перевели в тюрьму города Кутаиси, где он будет ожидать дальнейшего решения суда. Семья подростка утверждает, что он мог стать жертвой мошеннической схемы и оказаться за границей под влиянием знакомых.

После задержания родителям не предоставили возможности пообщаться с сыном напрямую. О ситуации сообщило Общественное Сумы.

Платона задержали 4 мая, а об аресте семья узнала лишь через несколько дней после сообщения от переводчицы грузинской полиции.

Как рассказала мать подростка, последний раз она общалась с сыном 2 мая. После этого парень перестал выходить на связь. Сначала семья не подозревала ничего серьезного, ведь последние полгода Платон проживал в Харькове и работал там.

Сообщение о задержании поступило в Telegram от женщины, которая представилась международной переводчицей полиции Грузии. Она сообщила, что Платон находится среди группы задержанных молодых людей, у которых обнаружили наркотические вещества.

Родственники сначала восприняли это как мошенничество, ведь, по словам матери, парень никогда раньше не выезжал за границу. Однако позже информацию подтвердили через дипломатические каналы. Семье сообщили, что несовершеннолетнему предоставили государственного адвоката, переводчика и социального работника.

Мать парня говорит, что неоднократно просила дать возможность поговорить с сыном или хотя бы получить его фото или видео, однако такой связи до сих пор не было. Она опасается, что из-за психологического давления подросток может дать ложные показания.

Также родные узнали от девушки Платона, что поездка в Грузию была запланированной, но парень просил не сообщать о ней родителям. По словам матери, знакомый из Харькова, который проживал за границей, пригласил Платона в Батуми. Маршрут пролегал через Польшу и авиаперелет в Грузию.

Родители убеждены, что их сына могли использовать в схеме перевозки или хранения наркотиков. Они обратились в Национальную полицию Украины, офис омбудсмена и Офис генерального прокурора.

В полиции Сумской области сообщили, что правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства выезда несовершеннолетнего за границу и его возможную роль в событиях.

Представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Сумской области Татьяна Мироненко заявила, что подобные случаи в Грузии случаются регулярно. Украинцев, в частности молодежь, могут втягивать в схемы, связанные с наркотиками, используя обман или манипуляции.

Сейчас семья пытается добиться официального контакта с Платоном и юридической помощи для него. Семья готова обращаться во все возможные инстанции, чтобы вернуть сына домой.

