В ГБР расшифровали "черный ящик" Су-24М, разбившегося в Хмельницкой области: названа причина авиакатастрофы

Сотрудники Государственного бюро расследований продолжают выяснять обстоятельства крушения военного самолета Су-24М в Хмельницкой области. Специалисты завершили расшифровку данных бортового самописца.

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По предварительным выводам, к аварии могло привести столкновение с птицей. В то же время эта версия требует экспертного подтверждения. Об этом сообщили в ГБР.

Согласно данным бортового самописца, во время полета вышли из строя элементы системы управления на левом крыле. В результате самолет потерял управление, начал вращаться вокруг собственной оси и упал с высоты более 600 метров, развив скорость до 809 км/ч.

Согласно предварительным выводам служебной проверки Воздушных сил ВСУ, повреждение самолета могло быть вызвано внешним фактором — вероятным столкновением с птицей. В то же время окончательно подтвердить эту версию должны эксперты.

Назначенная следователями авиационно-техническая экспертиза должна выяснить, могли ли зафиксированные повреждения привести к критической потере управляемости и имел ли экипаж возможность восстановить контроль над самолетом и избежать катастрофы. Кроме того, эксперты проверят другие возможные версии и установят непосредственную техническую причину падения Су-24М.

Окончательные причины авиакатастрофы будут установлены после завершения всех назначенных экспертиз.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил вылетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или тяжкие последствия.

Напомним, вечером 16 июня 2026 года в Хмельницкой области потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ. В результате катастрофы погибли два члена экипажа – летчик и штурман, выполнявшие боевую задачу.

Как писал OBOZ.UA, впоследствии, 29 июня 2026 года, следствием было установлено, что этот полет был для самолета вторым за день, однако перед обоими вылетами замечаний к его техническому состоянию не было. Персонал подтвердил исправность самолета, а документация соответствовала установленным требованиям.

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