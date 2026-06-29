Самолет поднялся в небо во второй раз за день: в ГБР раскрыли подробности расследования катастрофы Су-24М в Хмельницкой области

Авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области, в которой погибли двое военнослужащих, по-прежнему находится в центре внимания общества. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяют каждую деталь.

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Уже известно, что самолёт выполнял боевую задачу и поднимался в небо дважды за день. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Что известно

Катастрофа произошла 16 июня 2026 года во время выполнения боевой задачи.

Следствием установлено, что этот полёт был для самолёта вторым за день, однако никаких замечаний к техническому состоянию воздушного судна ни перед первым, ни перед вторым вылетом не было. Технический персонал подтвердил исправность самолёта, а вся документация была оформлена в соответствии с требованиями.

Следователи подтвердили, что экипаж действовал в рамках поставленной задачи, детали которой не разглашаются из соображений национальной безопасности.

В то же время в ГБР опровергли информацию о якобы катапультировании одного из пилотов – эти данные не соответствуют действительности.

В рамках расследования уже проведено десятки допросов. Опрошены родственники погибших, командование и сослуживцы. По словам очевидцев, перед полетом оба военнослужащих прошли медицинский осмотр, не имели жалоб на самочувствие и находились в хорошем настроении.

ДНК-экспертиза подтвердила личности погибших. Их характеризуют как профессиональных и ответственных военных, пользовавшихся уважением среди коллег.

В настоящее время ведётся служебное расследование, проводимое командованием Воздушных сил ВСУ. По его завершении будет назначена независимая авиационно-техническая экспертиза. Досудебное расследование проводится по части второй статьи 416 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Кто погиб в катастрофе

Одним из погибших был 23-летний штурман, старший лейтенант Богдан Бабенко – военный летчик, который с юных лет выбрал путь служения Украине.

Он учился в военном лицее, а затем окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил в составе 7-й бригады тактической авиации.

В общине отмечают, что он искренне верил в победу Украины и отдал за неё жизнь. Богдан был единственным сыном в семье и оставался для родителей опорой и гордостью.

Также в результате катастрофы погиб майор Богдан Загорулько – опытный пилот, известный выполнением сложных фигур высшего пилотажа и демонстрационными полетами. После начала полномасштабной войны он остался в Украине, освоил Су-24М и продолжил выполнять боевые задачи.

Коллеги вспоминают его как профессионала и человека, который с уважением относился к другим военным. Гибель летчиков стала тяжелой утратой для семей, сослуживцев и всей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 16 июня 2026 года, в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Лётчик и штурман, выполнявшие задание, погибли. В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

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