В Финляндии волонтерская организация тратила средства, собранные для Украины, на штрафы за парковку

Одна из самых известных финских организаций Nordic Combat Medics (NCM) действовала, как волонтерская группа по помощи Украине во время полномасштабной войны. Однако, как выяснилось, NCM не имела разрешения на сбор средств, а ее основательница Тина Сойни часть донатов тратила на неуместные расходы, в частности, на оплату штрафов за неправильную парковку. В конце концов, она выехала за границу, присвоив себе пикап, приобретенный за пожертвования, и пытается и дальше собирать средства.

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Об этом пишет Yle. Издание провело расследование деятельности организации.

Nordic Combat Medics занималась доставкой медицинской и гуманитарной помощи в Украину, а также транспортировала пациентов из одной больницы в другую.

В целом организация получила пожертвования на свою деятельность на десятки тысяч евро, как деньгами, так и материалами. Однако, в течение более двух лет NCM делала это незаконно, поскольку не имела разрешения на сбор средств.

Такое разрешение выдали организации во время, когда она еще имела другое название – International Finnish Rescue Team. Однако даже оно утратило силу в январе 2023 года.

Не имея по сути законного права собирать пожертвования, NCM еще и не предоставляла обязательного отчета об использованных средствах.

В конце концов, этим занялась полиция. Правоохранители выяснили, что Сойни также отказывалась сообщать другим членам организации, ответственным за сбор средств, сколько в целом денег было собрано и на что они пошли.

Основательница это объясняла тем, что деньги поступали на ее личный банковский счет, и эта информация является конфиденциальной.

Полиция проверила счета Сойни, однако не нашла доказательств присвоения средств или их неправомерного использования, поэтому тогда дело закрыли.

Однако подозрения в нецелевом использовании средств возникали не только у полиции, но и у партнеров организации Сойни. Так, глава Ассоциации украинцев в Финляндии, которая собирала средства для Nordic Combat Medics, Василий Гуцул рассказал, что NCM не предоставляла отчетов.

Сойни говорила, что не может предоставить отчетности, потому что это якобы опасно для ее организации.

"Самой большой проблемой для нас было то, что мы не получали объяснений, где они находятся и что делают в Украине. А вся поддержка предоставлялась Ассоциацией для выполнения конкретных задач", – рассказал Василий Гуцул.

Кроме этого, руководитель Ассоциации украинцев рассказал, что его возмущали постоянные неуместные расходы Nordic Combat Medics. В частности, украинскую ассоциацию обязали оплатить, среди прочего, штрафы за парковку.

Всего за менее чем полгода на автомобиль, которым пользовалась Сойни, наложили 12 штрафов за неправильную парковку в Хельсинки на общую сумму в почти 800 евро.

"Мы были разочарованы и злы. Говорили Тине: пожалуйста, соблюдай правила, ты же не Шумахер", — рассказал Гуцул.

В конце концов, в конце 2023 года Ассоциация украинцев в Финляндии прекратила сотрудничество с Nordic Combat Medics.

После этого Ассоциация попросила NCM вернуть два автомобиля, приобретенные за пожертвования и предоставленные в распоряжение Nordic Combat Medics для работы в Украине. Однако, чтобы добиться этого, Ассоциации пришлось обратиться в полицию.

Кроме этого, несмотря на наличие неиспользованных средств, организация Сойни не оплатила аренду склада, где хранились вещи, а часть закупленного оборудования, в частности каски и Starlink, стоимостью 7 тысяч евро, исчезли при перевозке.

Тина Сойни обвинила в исчезновении бывшего члена организации. Однако он подал на нее заявление в полицию за клевету.

Несмотря на все скандалы, Nordic Combat Medics до сих пор просит пожертвования на свою деятельность, в частности через Instagram-аккаунт. При этом NCM указывает, что она якобы является частью украинской волонтерской организации "Госпитальеры", хотя там отрицают любое сотрудничество с финской организацией после 2023 года.

А бывшие члены NCM рассказали изданию, что Тина Сойни сейчас не находится ни в Украине, ни в Финляндии, она выехала за границу, забрав с собой пикап, купленный за 6 тысяч евро из пожертвований.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили на коррупции руководителя одного из благотворительных фондов на Львовщине. Мужчина, который собирал средства на приобретение и доставку автомобилей, а также военного оборудования для военных, более миллиона гривен оставил себе.

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